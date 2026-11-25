Мэнни Перес, исполнивший роль Рауля Баутисты в Grand Theft Auto 6, начал проходить игру и настолько впечатлён увиденным, что приобрёл PlayStation 5 специально для этого.

«Я играю, и это безумие! Посмотрите, насколько реалистично всё выглядит. Я учусь, мне нравится, это просто невероятно», — рассказал актёр в видео, опубликованном в социальных сетях.

По словам Переса, главная трудность для него как новичка - привыкнуть к управлению на контроллере DualSense. Однако актёр постепенно осваивается и уже получает удовольствие от игры

Позже Перес ответил поклоннику, который поделился его видео, и пообещал пройти GTA 6 до конца. «Это займёт некоторое время, но я закончу игру. Спасибо всем за поддержку. Мне очень нравятся ваши комментарии и добрые слова», — написал он.

Рауль Баутиста появляется в GTA 6 начиная с третьей главы. Перес также путешествует по Майами и воссоздаёт там сцены из игры, в том числе свою автомобильную вступительную сцену из расширенного показа GTA 6.

Перес — не единственный актёр GTA 6, который недавно рассказал о реакции поклонников на своего персонажа. Лекси Шоаиби, сыгравшая Мэнди, назвала внезапную популярность своей героини неоднозначным опытом, а Исса Лопес, озвучившая ведущую радиостанции Cocoteo FM, поделилась подробностями о строгом соглашении о неразглашении, которое ей пришлось подписать перед работой над игрой.