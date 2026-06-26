Amazon и KaBum раскрыли информацию о GTA 6 - геймплей, карта, динамическая погода, социальные сети и многое другое

Amazon Brazil и ритейлер KaBum опубликовали множество подробностей о геймплее GTA 6 в своих официальных магазинах, по всей видимости, раскрывая массу новых функций, которые появятся в игре Rockstar с открытым миром.

25 июня пользователи заметили, что на странице появилась информация, которая ещё не была раскрыта Rockstar, поскольку студия до сих пор тщательно скрывала детали геймплея. Однако функции, перечисленные в этом объявлении Amazon, уже ранее в той или иной форме просачивались в сеть, включая патенты на поведение NPC, описания заданий с динамической погодой и миссии, в которых игроки будут управлять Джейсоном и Люсией.

Подробности:

Самая большая и насыщенная карта, когда-либо созданная Rockstar

Переключение управления между Джейсоном и Люсией в реальном времени для выполнения скоординированных ограблений

Открытие секретных побочных миссий через внутриигровую социальную сеть

Глобальное освещение с «продвинутой трассировкой лучей» и идеальными отражениями на автомобилях и воде

У каждого главного героя уникальные способности

У NPC свои распорядки дня, а также органичные случайные события на карте

Внутриигровая социальная сеть считается «крупным нововведением»

Динамическая погода, изменяющая физику и игровой процесс

Оптимизировано для PS5 Pro с более стабильной частотой кадров и более высоким разрешением

Согласно описанию, GTA 6 будет отличаться невероятно реалистичным открытым миром с NPC, имеющими распорядок дня, интерактивными заведениями и более глубоким погружением в игру.

Это совпадает со слухами. Патенты Rockstar предполагают, что GTA будет включать процедурную генерацию интерьеров зданий и более реалистичное поведение NPC, например, их уникальные реакции на события в мире.

Между тем, в описании KaBum говорится следующее:

Эволюция открытого мира: разработано Rockstar Games с использованием продвинутого искусственного интеллекта и беспрецедентной плотности городской застройки.

В описании магазина также указано, что игроки смогут посещать пляжи, болота, небольшие города и различные регионы Леониды.

Каждый сантиметр был разработан для обеспечения полного погружения и абсолютной свободы.

Предыдущие утечки от Gameroll, который известен тем, что делится точной информацией, утверждали, что в игре будет 700 магазинов. Учитывая, насколько большой становится карта Леониды, такое количество магазинов не кажется таким уж невероятным.

В списках также подтверждена ещё одна утечка от Gameroll, в которой говорится, что игроки смогут переключаться между Джейсоном и Люсией во время сюжета и участвовать в двойных миссиях.

В описании от KaBum говорится:

Переключайтесь между Джейсоном и Люсией в реальном времени, определяя темп сюжета и выполняя сверхскоординированные атаки. Почувствуйте эволюцию управления персонажами, где каждый главный герой обладает уникальными навыками, которые напрямую влияют на криминальную среду и тактическую составляющую миссий.

Более того, слухи о том, что GTA 6 будет активно использовать социальные сети, похоже, подтверждаются. В обоих описаниях говорится, что в игре будут интегрированы социальные сети.

Смотрите вирусные видео, отслеживайте влиятельных лиц и узнавайте о событиях со всего мира через мобильный телефон игры.

Социальные сети активно фигурировали в первых двух трейлерах Grand Theft Auto VI, и некоторые из персонажей, представленных на данный момент, будут влиятельными лицами. Таким образом, социальные сети, похоже, будут играть огромную роль в игре и могут серьёзно повлиять на игровой процесс.

KaBum снова подробно объясняет, как просмотр вирусных видеороликов «позволяет отслеживать влиятельных лиц Vice City и находить секретные побочные задания через социальные сети».

Компания Rockstar пока официально не анонсировала большинство этих функций, и до тех пор, пока это не произойдёт, лучше относиться к этому с долей скептицизма, но, учитывая, что это Amazon, всё это вполне может быть правдой.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года.