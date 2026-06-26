Amazon и KaBum раскрыли информацию о GTA 6 - геймплей, карта, динамическая погода, социальные сети и многое другое

Amazon Brazil и ритейлер KaBum опубликовали множество подробностей о геймплее GTA 6 в своих официальных магазинах, по всей видимости, раскрывая массу новых функций, которые появятся в игре Rockstar с открытым миром.
25 июня пользователи заметили, что на странице появилась информация, которая ещё не была раскрыта Rockstar, поскольку студия до сих пор тщательно скрывала детали геймплея. Однако функции, перечисленные в этом объявлении Amazon, уже ранее в той или иной форме просачивались в сеть, включая патенты на поведение NPC, описания заданий с динамической погодой и миссии, в которых игроки будут управлять Джейсоном и Люсией.
Подробности:
- Самая большая и насыщенная карта, когда-либо созданная Rockstar
- Переключение управления между Джейсоном и Люсией в реальном времени для выполнения скоординированных ограблений
- Открытие секретных побочных миссий через внутриигровую социальную сеть
- Глобальное освещение с «продвинутой трассировкой лучей» и идеальными отражениями на автомобилях и воде
- У каждого главного героя уникальные способности
- У NPC свои распорядки дня, а также органичные случайные события на карте
- Внутриигровая социальная сеть считается «крупным нововведением»
- Динамическая погода, изменяющая физику и игровой процесс
- Оптимизировано для PS5 Pro с более стабильной частотой кадров и более высоким разрешением
Согласно описанию, GTA 6 будет отличаться невероятно реалистичным открытым миром с NPC, имеющими распорядок дня, интерактивными заведениями и более глубоким погружением в игру.
Это совпадает со слухами. Патенты Rockstar предполагают, что GTA будет включать процедурную генерацию интерьеров зданий и более реалистичное поведение NPC, например, их уникальные реакции на события в мире.
Между тем, в описании KaBum говорится следующее:
Эволюция открытого мира: разработано Rockstar Games с использованием продвинутого искусственного интеллекта и беспрецедентной плотности городской застройки.
В описании магазина также указано, что игроки смогут посещать пляжи, болота, небольшие города и различные регионы Леониды.
Каждый сантиметр был разработан для обеспечения полного погружения и абсолютной свободы.
Предыдущие утечки от Gameroll, который известен тем, что делится точной информацией, утверждали, что в игре будет 700 магазинов. Учитывая, насколько большой становится карта Леониды, такое количество магазинов не кажется таким уж невероятным.
В списках также подтверждена ещё одна утечка от Gameroll, в которой говорится, что игроки смогут переключаться между Джейсоном и Люсией во время сюжета и участвовать в двойных миссиях.
В описании от KaBum говорится:
Переключайтесь между Джейсоном и Люсией в реальном времени, определяя темп сюжета и выполняя сверхскоординированные атаки. Почувствуйте эволюцию управления персонажами, где каждый главный герой обладает уникальными навыками, которые напрямую влияют на криминальную среду и тактическую составляющую миссий.
Более того, слухи о том, что GTA 6 будет активно использовать социальные сети, похоже, подтверждаются. В обоих описаниях говорится, что в игре будут интегрированы социальные сети.
Смотрите вирусные видео, отслеживайте влиятельных лиц и узнавайте о событиях со всего мира через мобильный телефон игры.
Социальные сети активно фигурировали в первых двух трейлерах Grand Theft Auto VI, и некоторые из персонажей, представленных на данный момент, будут влиятельными лицами. Таким образом, социальные сети, похоже, будут играть огромную роль в игре и могут серьёзно повлиять на игровой процесс.
KaBum снова подробно объясняет, как просмотр вирусных видеороликов «позволяет отслеживать влиятельных лиц Vice City и находить секретные побочные задания через социальные сети».
Компания Rockstar пока официально не анонсировала большинство этих функций, и до тех пор, пока это не произойдёт, лучше относиться к этому с долей скептицизма, но, учитывая, что это Amazon, всё это вполне может быть правдой.
GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года.
Такое ощущение что грядет лучшая игра в истории.
Вот и ответ на вопрос, чем Рокстар собирались удивлять в этот раз. Будем залипать в телефоне внутри игры сильнее, чем в реальной жизни 😄 молодцы!
Нас ждет шедевр на несколько лет вперед. Поскорее бы уже вышла
Уже задолбали этим беспонтовым ажиотажем вокруг этой игры. Это всего лишь ИГРА! (и да, моё мнение никому неинтересно)...
Про гта 5 тоже так говорили много воды и лапши навешали