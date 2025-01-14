Аналитик KRAFTON опасается, что GTA 6 может оказать разрушительное действие на игровой рынок

Майк Фишер, профессор Университета Южной Калифорнии и консультант KRAFTON, представил довольно тревожное видение того влияния, которое Grand Theft Auto 6 может оказать на игровой рынок.
В интервью GameWorldObserver эксперт выразил опасения, что успех новой части Grand Theft Auto может оказать разрушительное влияние на продажи других игр.
Меня не дает спать по ночам мысль о том, что GTA 6 будет настолько великой и успешной, что поглотит все время и деньги геймеров.
Хотя некоторые из его коллег по отрасли полагают, что гонки, спортивные игры и файтинги сохранят свою аудиторию, профессор в этом не уверен.
Фишер вспомнил ситуацию во время премьеры Fallout 4, которая совпала с выходом Rise of the Tomb Raider, которая на тот момент стала эксклюзивом для консоли от Microsoft. Несмотря на то, что это были игры разных жанров, успех Fallout существенно повлиял на коммерческий потенциал приключений Лары Крофт.
GTA 6 станет чем-то беспрецедентным — никогда еще не было игры столь масштабной, захватывающей и всеобъемлющей. Мы вступаем на неизведанную территорию.
Однако в этой ситуации есть и светлая сторона. Эксперт прогнозирует, что GTA 6 убедит многих игроков приобрести консоли нового поколения и высокопроизводительные ПК.
В текущем поколении у нас не было игры, которая продавала бы систему, определяющей поколение и заставляла бы людей обновлять оборудование. GTA 6 может стать именно такой.
Хотя после премьеры GTA 6 ситуация должна стабилизироваться и игровой рынок может обрести более широкую аудиторию, Фишер ожидает «простоя» в индустрии.
Может пора слать АНАЛитиков в зад? А то что-то многовато контроля над игровой индустрией где разработка игр в первую очередь это - искусство чего не могут понять некоторые в силу ограниченных умственных способностей
такой ИКСПЕРД, что про Cyberpunk 2077 в Overdrive не слышал, где на 5090 28 fps. Очередной шизойд на псилоцибиновых щах отъел чердаком и стал пророком.
Далеко не все фанатеют от ГТА. Если она вообще никогда не выйдет, то я не огорчусь. // Иван Гашков
Дайте нарата этому аналитику.
Бездари уже придумали причину плохих продаж своих унылых игр. GTA не заменит все игры в мире, спрос на качественные игры других жанров и инди всегда будет.
Если релиз GTA 6 будет аномально успешным, то это наоборот плюс для игровой индустрии, ведь такое громкое культурное событие привлечет много новых геймеров.
Ну конечно, опасная новая жта заставит игровых боссов клепать что то новое и особенное вместо конвеерных фэнтези поделок и стрелялок, ууу это так не хочется делать, вот бы рубить бабки на посредственном однообразном калле десятки лет и что бы никто не поднимал планку
Хз- мне релиз ГТА 6 с лёгкостью плойку втюхает- просто хочется на релизе собственноручно пощупать игру, а не смотреть стримы и обзоры. Я РДР 2 гамал уже на компе, зная наперед концовку и поэтому удовольствие было смазано. А вот в киберпанк я впрыгнул на релизе- поэтому не словил ни одного спойлера, а потом уже, спустя два прохождения, смотрел разборы. Напомню, что между РДР 2 и ГТА 6 прошло вроде лет шесть- и если РДР 2 по сей день считается шедевром, который даже современные релизы не в силах превзойти- то можно представить, каким прорывом и шагом вперёд окажется ГТА 6. Да, хотелось бы гамать на компе- но имеем то, что имеем.
В одном случае точно может оказать разрушительное влияние, привет Конкорду и всей похожей нечисти..
Что за бред я прочитал?
Если я купил одну очень хорошую игру, то я не буду в этом году покупать другие хорошие игры? Это по какой такой логике?
Если игра хорошая - у неё будет успех и продажи. Если игра калл - она провалится в продажах.
Так всегда было, и даже наличие или отсутствие denuvo на это не влияло.
Опасается за разрушительный эфект на игровой рынок. Пони и драконы сахар жыр конфеты фаст фуд порох пули порно косплеи якудза апокалипса и тд тп разрушительный эфект. Не на игровой мира рынок. Просто последний век проходит лож зла игра в политку верхом на ракете и динозавры вымерли а люди 6 тыс лет после потопа 1-2 професия жызнь игра урожай греха. Просто надстроечка гаджетов кнопок и монитора и очков например. Манипуляция 1000000 чебурашек победи собери 10 сетов супер тряпок. Нет не надо 200гб остров самолеты вертолеты игрофильмов на 5 часов все угнать все ограбить банки банды боты копы. Давайте играть в пчелок и даже без приставок просто маску плашь и полетели собират вображаемый мед жужу.
Насчет плойки я купил 2 приставки гта 4 xbox и гта5 ps3. Разрушительный эфект был таки. Лучше бы не покупал в обоих случаях через год на пк все вышло.