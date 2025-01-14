Аналитик KRAFTON опасается, что GTA 6 может оказать разрушительное действие на игровой рынок

Майк Фишер, профессор Университета Южной Калифорнии и консультант KRAFTON, представил довольно тревожное видение того влияния, которое Grand Theft Auto 6 может оказать на игровой рынок.

В интервью GameWorldObserver эксперт выразил опасения, что успех новой части Grand Theft Auto может оказать разрушительное влияние на продажи других игр.

Меня не дает спать по ночам мысль о том, что GTA 6 будет настолько великой и успешной, что поглотит все время и деньги геймеров.

Хотя некоторые из его коллег по отрасли полагают, что гонки, спортивные игры и файтинги сохранят свою аудиторию, профессор в этом не уверен.

Фишер вспомнил ситуацию во время премьеры Fallout 4, которая совпала с выходом Rise of the Tomb Raider, которая на тот момент стала эксклюзивом для консоли от Microsoft. Несмотря на то, что это были игры разных жанров, успех Fallout существенно повлиял на коммерческий потенциал приключений Лары Крофт.

GTA 6 станет чем-то беспрецедентным — никогда еще не было игры столь масштабной, захватывающей и всеобъемлющей. Мы вступаем на неизведанную территорию.

Однако в этой ситуации есть и светлая сторона. Эксперт прогнозирует, что GTA 6 убедит многих игроков приобрести консоли нового поколения и высокопроизводительные ПК.

В текущем поколении у нас не было игры, которая продавала бы систему, определяющей поколение и заставляла бы людей обновлять оборудование. GTA 6 может стать именно такой.

Хотя после премьеры GTA 6 ситуация должна стабилизироваться и игровой рынок может обрести более широкую аудиторию, Фишер ожидает «простоя» в индустрии.