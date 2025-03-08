Аналитик полагает, что Sony получит права на маркетинг GTA 6

Учитывая ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI, крупные производители консолей наверняка стремятся сформировать своего рода партнерство с Take-Two Interactive, например, для получения маркетинговых прав на игру.
Никто не знает, кто получил маркетинговые права на Grand Theft Auto VI, но аналитик Риз Эллиотт из MIDiA Research считает, что в конечном итоге именно Sony будет отвечать за маркетинговые права на GTA VI.
Первоначально эта тема началась с того, что Grand Theft Auto VI отлично подойдет для консоли Xbox Series, поскольку Microsoft может сделать упор на то, что Xbox Series S — самый экономичный способ купить и играть в GTA VI.
Xbox может использовать запуск GTA VI как последнюю отчаянную попытку для своего поколения консолей благодаря низкой цене Series S. Как и другие громкие игры Rockstar, GTA VI сначала выйдет на PlayStation и Xbox, а затем на ПК.
Поэтому для Xbox может быть выгодно провести крупную акцию Series S и распродажу запасов, чтобы сопровождать запуск GTA VI — как последний гамбит для этого поколения. Маркетинговая команда должна донести до всех, что «Series S — самый доступный способ играть в GTA VI». Series S стоимостью менее 200 долларов может стать привлекательной точкой входа в GTA для потребителей с ограниченным бюджетом, которых много, учитывая текущую бурную экономику и кризис стоимости жизни.
Однако Риз Эллиотт отмечает, что «синий слон» (которым, вероятнее всего, является Sony/PlayStation) — тот, кто, скорее всего, получит маркетинговые права на Grand Theft Auto VI.
Синим слоном в комнате здесь является вероятность того, что PlayStation, а не Microsoft, получит маркетинговые права на GTA VI. Hogwarts Legacy побудила многих владельцев других консолей купить PS5 из-за того, что PlayStation получила маркетинговые права.
Стоит отметить, что PlayStation, безусловно, хотела бы, чтобы то же самое произошло с GTA VI. Take Two, конечно, также хочет продать как можно больше копий и сделает это за счет более широкой пользовательской базы PS5. Поэтому я считаю, что PlayStation получит права.
В любом случае, давайте подождем и посмотрим, кто получит маркетинговые права на GTA VI.
Сони отморозки, неужто им деньги всё таки нужны))))
Пусть лучше Sony рекламирует чем Xbox
ещё бы!Мыльницы же надо как то продавать!
Играю со времён ps4, взял ее в 2015 году, не разу не было мыло вообще. Нужен телик нормальный с хорошей матрицей и проблем не будет
Ну как бы логично, сначала выйдет то на приставке от сони