Аналитик полагает, что Sony получит права на маркетинг GTA 6

Учитывая ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI, крупные производители консолей наверняка стремятся сформировать своего рода партнерство с Take-Two Interactive, например, для получения маркетинговых прав на игру.

Никто не знает, кто получил маркетинговые права на Grand Theft Auto VI, но аналитик Риз Эллиотт из MIDiA Research считает, что в конечном итоге именно Sony будет отвечать за маркетинговые права на GTA VI.

Первоначально эта тема началась с того, что Grand Theft Auto VI отлично подойдет для консоли Xbox Series, поскольку Microsoft может сделать упор на то, что Xbox Series S — самый экономичный способ купить и играть в GTA VI.

Xbox может использовать запуск GTA VI как последнюю отчаянную попытку для своего поколения консолей благодаря низкой цене Series S. Как и другие громкие игры Rockstar, GTA VI сначала выйдет на PlayStation и Xbox, а затем на ПК.



Поэтому для Xbox может быть выгодно провести крупную акцию Series S и распродажу запасов, чтобы сопровождать запуск GTA VI — как последний гамбит для этого поколения. Маркетинговая команда должна донести до всех, что «Series S — самый доступный способ играть в GTA VI». Series S стоимостью менее 200 долларов может стать привлекательной точкой входа в GTA для потребителей с ограниченным бюджетом, которых много, учитывая текущую бурную экономику и кризис стоимости жизни.

Однако Риз Эллиотт отмечает, что «синий слон» (которым, вероятнее всего, является Sony/PlayStation) — тот, кто, скорее всего, получит маркетинговые права на Grand Theft Auto VI.

Синим слоном в комнате здесь является вероятность того, что PlayStation, а не Microsoft, получит маркетинговые права на GTA VI. Hogwarts Legacy побудила многих владельцев других консолей купить PS5 из-за того, что PlayStation получила маркетинговые права.



Стоит отметить, что PlayStation, безусловно, хотела бы, чтобы то же самое произошло с GTA VI. Take Two, конечно, также хочет продать как можно больше копий и сделает это за счет более широкой пользовательской базы PS5. Поэтому я считаю, что PlayStation получит права.

В любом случае, давайте подождем и посмотрим, кто получит маркетинговые права на GTA VI.