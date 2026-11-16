Аналитик прогнозирует, что GTA 6 заработает более $2 млрд за первые выходные после релиза

Пятая часть Grand Theft Auto заработала более $1 млрд за первые три дня после релиза, установив рекорд среди развлекательных продуктов, включая фильмы и музыкальные произведения. Однако, похоже, GTA 6 сможет добиться ещё более впечатляющего результата.

По крайней мере, в этом уверен отраслевой аналитик Йост ван Дрюнен, поделившийся своим прогнозом в рассылке SuperJoost PlayList. Он считает, что Take-Two объявит о выручке свыше $2 млрд за стартовые выходные GTA 6 — уже к понедельнику, 23 ноября.

Свою оценку эксперт основывает на нескольких факторах. Во-первых, консервативные прогнозы предполагают, что количество предварительных заказов игры достигнет 10 млн копий. При средней стоимости около $100 это обеспечит Rockstar примерно $1 млрд ещё до полноценного релиза.

Во-вторых, многие покупатели выбирают более дорогую Ultimate Edition стоимостью около £90. Высокий интерес к расширенному изданию даже заставил Take-Two пересмотреть финансовый прогноз на следующий квартал, подняв ожидаемые показатели до $3,5 млрд. В компании отдельно подтвердили, что на прогноз повлияли продажи Ultimate Edition.

Таким образом, по расчётам ван Дрюнена, ещё $1 млрд GTA 6 сможет заработать непосредственно за стартовые выходные. В течение первого года аналитик ожидает продажи на уровне 38 млн копий — немного больше, чем 35 млн экземпляров GTA 5 за аналогичный период.

При этом эксперт считает, что главное влияние GTA 6 может оказать на всю игровую индустрию. На фоне массовых увольнений, сокращения бюджетов и растущей ориентации компаний на агрессивную монетизацию Rockstar способна доказать, что дорогостоящие проекты с большим количеством вложенных ресурсов по-прежнему востребованы аудиторией.

Впрочем, перед релизом у Rockstar есть и другие проблемы. Студия продолжает разбираться с судебным разбирательством, связанным с обвинениями в противодействии профсоюзной деятельности после увольнения более 30 сотрудников. Итог разбирательства должен определиться на этой неделе — одновременно с выходом GTA 6.