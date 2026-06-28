Аналитик: рост цен на консоли может сыграть на руку Grand Theft Auto 6, несмотря на её высокий ценник

Высокая стоимость Grand Theft Auto VI в $80 за стандартное издание и $100 за Ultimate Edition вряд ли отпугнёт игроков — наоборот, аналитики считают, что ситуация на рынке железа может сделать игру ещё более привлекательной покупкой.

По словам индустриального аналитика Йоста ван Дрюнена, рост цен на игровые устройства меняет поведение аудитории. На фоне того, как новые консоли и ПК становятся всё дороже, игроки начинают более избирательно тратить деньги и чаще вкладываются в крупные и проверенные релизы, которые гарантированно окупят потраченное время и средства.

Эксперт отметил, что для многих выбор между покупкой нового устройства за $1000 и покупкой одной из самых ожидаемых игр десятилетия за $80–100 становится очевидным. По его мнению, именно такие проекты, как GTA 6, выигрывают от текущей ситуации на рынке.

Аналитики также считают, что релиз GTA 6 может укрепить новую ценовую планку для AAA-игр. Если проект покажет сильные продажи с таким ценником, это даст другим издателям сигнал, что аудитория готова платить больше за действительно крупные релизы.

На этом фоне индустрия всё сильнее движется в сторону «премиального» сегмента, где главными победителями становятся крупнейшие франшизы, а менее крупным проектам приходится искать другие способы конкурировать за внимание игроков.