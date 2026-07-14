Аналитик считает, что GTA 6 должна стоить 200 долларов, так как это "последняя великая игра до ИИ"

Цена в 80 долларов за долгожданный Grand Theft Auto 6 вызвала бурную реакцию в индустрии. Пока одни игроки возмущаются подорожанием, известный технический аналитик Бен Томпсон заявил, что Rockstar Games должна была запросить за свой "шедевр" как минимум 200 долларов.

Стоимость нового блокбастера, которую издатель Take-Two Interactive официально подтвердил на днях, стала главной темой для обсуждения. Для многих геймеров повышение планки до $80 - это тревожный сигнал о растущей недоступности хобби. Однако автор популярного новостного бюллетеня Stratechery Бен Томпсон придерживается диаметрально противоположного мнения. В эфире технологического шоу TBPN аналитик заявил, что Rockstar "просит слишком мало" за свой продукт.

Они берут за игру... сколько? 80 долларов? Да они должны были установить ценник в 200 долларов!

Ведущие подкаста поспешили заметить, что такое мнение может стоить Томпсону репутации, но он стоял на своем. По его словам, GTA 6 - это "последняя великая игра" старой школы, созданная до повсеместного внедрения ИИ, и являющая собой вершину мастерства ААА-разработки.

Это годы и годы пота и крови. Там дело доходит до того, что аналитики в соцсетях считают окурки у офиса Rockstar, чтобы понять, насколько жестко они сейчас кранчат.

Томпсон отметил, что сам не планирует играть в новинку, но все равно купит игру. Ранее, в начале 2025 года, венчурный аналитик Мэтью Болл (ныне возглавляющий стратегию в Xbox) предполагал, что цена в $100 для GTA 6 могла бы "сломать табу" на повышение стоимости игр для всей отрасли. Сейчас, с выходом Deluxe-издания за $100, которое включает эксклюзивный контент, многие фанаты считают именно эту сумму "истинной" ценой полноценной версии игры.