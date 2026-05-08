Аналитик считает, что к релизу GTA 6 консоли могут подорожать до $1000

Выход Grand Theft Auto 6 может обернуться неприятным сюрпризом для части игроков. Аналитик Circana Мэт Пискателла считает, что к ноябрю стоимость актуальных консолей способна приблизиться к отметке в $1000.

По его словам, многие люди, которые не следят за индустрией постоянно, захотят купить PlayStation 5 или Xbox Series только ради GTA 6 и столкнутся с неожиданно высокими ценами. Пискателла отметил, что уже сейчас стоимость PlayStation 5 выросла после апрельского повышения: стандартная версия консоли продаётся за $649, а PlayStation 5 Pro — примерно за $900. Аналитик опасается, что это ещё не предел.

Главными причинами возможного подорожания называют рост цен на оперативную память и нестабильную экономическую ситуацию. На этом фоне GTA 6 рискует стать не только одним из самых ожидаемых релизов поколения, но и одной из самых дорогих точек входа для новых покупателей консолей.

При этом глава Take-Two Штраус Зельник недавно прокомментировал слухи о цене самой игры. По его словам, компания не стремится просто повышать стоимость релизов, а делает ставку на качество и масштаб проекта, чтобы игроки чувствовали, что получают премиальный продукт за свои деньги.