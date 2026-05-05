Аналитики Bank of America предлагают установить цену в $80 на GTA 6 и поднять стоимость всех AAA-игр

Bank of America вызвал немалый ажиотаж в игровой индустрии, предположив в своей свежей заметке для инвесторов, что грядущая Grand Theft Auto 6 должна стоить $80.

По мнению аналитиков банка, такая цена необходима для установления нового финансового стандарта во всем AAA-секторе, который уже много лет борется со стремительно растущими затратами на разработку. Эксперты аргументируют это тем, что если столь гигантский и ожидаемый проект, как GTA 6, дебютирует по нынешней цене в $70, другим компаниям будет крайне сложно обосновать собственные повышения цен, что может негативно сказаться на состоянии всего рынка разработки.

В основе этого смелого прогноза лежит убеждение, что текущая бизнес-модель перестает быть жизнеспособной при сохранении прежних ставок. Штраус Зельник, глава Take-Two, в недавних выступлениях подчеркивал, что с учетом инфляции игры сегодня парадоксальным образом стоят дешевле, чем десятилетие назад, хотя стоимость создания хита высшего уровня выросла за последние 10 лет почти на 300%. Bank of America считает, что именно Take-Two должна взять на себя роль лидера перемен и первой ввести новый ценовой порог — подобно тому, как компания сделала это в 2020 году, одной из первых среди издателей продвинув повышение цены до $70.

Несмотря на то что сумма в $80 кажется многим игрокам непреодолимым барьером, рыночные аналитики полагают, что спрос на новую игру от Rockstar Games настолько огромен, что фанаты примут такие расходы без особого сопротивления. Эксперты указывают, что отсутствие роста цен на единицу продукции вынуждает издателей все агрессивнее внедрять микротранзакции и платные DLC, чтобы покрыть гигантские бюджеты. Таким образом, переход на стандарт в $80 может стать «меньшим из зол», стабилизируя финансовое положение издателей без необходимости чрезмерной эксплуатации кошельков игроков после релиза.

Bank of America настолько уверен в этой стратегии, что повысил целевую стоимость акций Take-Two до $320, веря в впечатляющий финансовый успех новой части серии. Фанаты, ожидающие премьеру, запланированную на 19 ноября 2026 года, должны быть готовы к тому, что спустя 13 лет после дебюта GTA5 возвращение в мир гангстерских разборок может оказаться самым дорогим удовольствием в их игровой карьере.