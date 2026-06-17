Аналитики: Grand Theft Auto 6 уже подталкивает игроков к покупке консолей задолго до релиза

Хотя до выхода Grand Theft Auto 6 остаётся ещё несколько месяцев, игра уже оказывает заметное влияние на рынок игровых консолей. Согласно свежему исследованию, многие пользователи начали приобретать новое оборудование именно в ожидании одного из самых громких релизов десятилетия.

Аналитики отмечают, что с марта по июнь 2026 года почти половина обсуждений GTA 6 на крупных площадках по поиску скидок была связана с покупкой консолей. Игроки активно ищут выгодные предложения, чтобы подготовиться к запуску проекта, который запланирован на 19 ноября.

Главным бенефициаром ажиотажа стала PlayStation 5 Pro. По данным исследования, именно улучшенная консоль Sony сейчас рассматривается многими пользователями как предпочтительная платформа для знакомства с GTA 6. Дополнительный интерес к устройству возник после выхода обновления PSSR 2.0, а также на фоне повышения цен на консоли PlayStation в ряде регионов.

В то же время Xbox пока уступает конкуренту по количеству запросов и намерений о покупке. Несмотря на снижение стоимости некоторых сервисов Microsoft и специальные предложения для подписчиков, интерес к консолям компании растёт значительно медленнее.

Эксперты ожидают, что настоящий всплеск продаж начнётся осенью. Выход GTA 6 состоится всего за несколько дней до периода рождественских распродаж и «Чёрной пятницы», что может превратить игру в один из главных драйверов продаж консолей в 2026 году.