Аналитики: Grand Theft Auto VI потребуется продать десятки миллионов копий за сутки, чтобы оправдать ожидания

Вокруг Grand Theft Auto VI формируется крайне высокая планка продаж, которая может стать рекордной для всей индустрии. По оценкам аналитиков, игре необходимо реализовать не менее 20–25 миллионов копий уже в первые сутки после релиза.
Главное, что удивляет — даже 10–15 миллионов проданных экземпляров за день, что для любой другой игры выглядело бы феноменальным результатом, здесь могут посчитать недостаточными. Такие цифры не соответствуют ожиданиям, сформированным вокруг проекта.
Причина — в масштабе вложений. Rockstar Games разрабатывает игру на протяжении многих лет, а общий бюджет, по слухам, перевалил за миллиард долларов. Соответственно, издатель Take-Two Interactive рассчитывает на столь же масштабную отдачу.
Дополнительное давление создаёт и успех предыдущей части серии, которая разошлась тиражом в сотни миллионов копий. На этом фоне новая игра должна не просто хорошо стартовать, а показать результат, который сразу закрепит её статус крупнейшего релиза.
Им главное - тянуть до последнего и не показывать конкретику. Чтобы люди не просекли, что им на самом деле собираются впарить )
Есть одно но, за 14 лет. Любят аналитики воду лить.
ставлю рот консолоты ,что продадут меньше гта 5 за сутки
Если продажи в первый день будут 19 миллионов вместо 20+, то инвесторы будут прыгать из окон?
Так гта ждет абсолютно весь мир они в первый же день сделают 2 миллиарда проданных копий