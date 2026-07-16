Аналитики: GTA 6 может заработать до $5,2 млрд за первую неделю - предзаказы уже бьют рекорды

Компания Newzoo считает, что Grand Theft Auto 6 способна принести от $3,25 до $5,2 млрд выручки за первую неделю после релиза. Такой прогноз аналитики сделали на основе текущих темпов цифровых предзаказов, которые уже называют рекордными для игровой индустрии.

По оценке Newzoo, с момента открытия предзаказов игроки по всему миру уже потратили около $260 млн. Только в США и пяти крупнейших странах Европы цифровые предзаказы принесли около $180 млн, а при экстраполяции на мировой рынок сумма достигает четверти миллиарда долларов.

При этом аналитики опровергли распространявшиеся ранее слухи о том, что GTA 6 якобы уже собрала $1 млрд на предзаказах. В Newzoo назвали подобные заявления «абсурдными», отметив, что ни одна игра в ближайшем будущем не сможет достичь такого результата только за счёт предзаказов, тем более более чем за пять месяцев до релиза.

По словам аналитика Ронана Патрика, старт предзаказов GTA 6 стал крупнейшим, который компания когда-либо фиксировала. Он также отметил, что Rockstar Games и Take-Two ещё даже не начали полноценную маркетинговую кампанию, а игроки всё ещё ждут третий трейлер.

Для сравнения, Grand Theft Auto V в 2013 году заработала $1 млрд всего за три дня после выхода. Если прогноз Newzoo оправдается, шестая часть сможет установить новый рекорд, превысив этот результат в несколько раз уже за первую неделю продаж. При этом аналитики связывают высокий прогноз не только с огромным интересом к игре, но и с тем, что многие покупатели, как ожидается, выберут более дорогие издания вместо стандартной версии.