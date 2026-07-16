ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 942 оценки

Аналитики: GTA 6 может заработать до $5,2 млрд за первую неделю - предзаказы уже бьют рекорды

IKarasik IKarasik

Компания Newzoo считает, что Grand Theft Auto 6 способна принести от $3,25 до $5,2 млрд выручки за первую неделю после релиза. Такой прогноз аналитики сделали на основе текущих темпов цифровых предзаказов, которые уже называют рекордными для игровой индустрии.

По оценке Newzoo, с момента открытия предзаказов игроки по всему миру уже потратили около $260 млн. Только в США и пяти крупнейших странах Европы цифровые предзаказы принесли около $180 млн, а при экстраполяции на мировой рынок сумма достигает четверти миллиарда долларов.

При этом аналитики опровергли распространявшиеся ранее слухи о том, что GTA 6 якобы уже собрала $1 млрд на предзаказах. В Newzoo назвали подобные заявления «абсурдными», отметив, что ни одна игра в ближайшем будущем не сможет достичь такого результата только за счёт предзаказов, тем более более чем за пять месяцев до релиза.

По словам аналитика Ронана Патрика, старт предзаказов GTA 6 стал крупнейшим, который компания когда-либо фиксировала. Он также отметил, что Rockstar Games и Take-Two ещё даже не начали полноценную маркетинговую кампанию, а игроки всё ещё ждут третий трейлер.

Для сравнения, Grand Theft Auto V в 2013 году заработала $1 млрд всего за три дня после выхода. Если прогноз Newzoo оправдается, шестая часть сможет установить новый рекорд, превысив этот результат в несколько раз уже за первую неделю продаж. При этом аналитики связывают высокий прогноз не только с огромным интересом к игре, но и с тем, что многие покупатели, как ожидается, выберут более дорогие издания вместо стандартной версии.

Индустрия 424 Слухи 381
17
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Death to Spies

А может и не заработать

6
ZAUSA

АНАЛитики: про GTA 6 могут высрать до 5,2 миллионов новостей за первую неделю - уровень кала бьёт рекорды.

6
HotDogFlavored

"Может быть, а может и нет. Х!й знает что может быть"

3
Desline Rush

Да эти аналитики могут только с ложки 💩 копать. Надо ждать игру и смотреть на её результат а не на рассказы этих чудаков

2
Dante Xz
2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ