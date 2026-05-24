Аналитики Morgan Stanley: GTA 6 может продастся в 40 миллионов копий за 4 месяца, побив все рекорды франшизы

Издатель Take-Two Interactive подтвердил, что долгожданный релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года. Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2027 финансового года (март 2027) игра разойдётся тиражом в 40 миллионов копий. Для сравнения, GTA 5 за первый месяц после выхода продала 29 миллионов экземпляров, а затем темпы замедлились до 5 миллионов в квартал. Совокупные продажи GTA 5 на сегодняшний день превысили 230 миллионов копий.

Если прогноз Morgan Stanley сбудется, GTA 6 станет самой быстро продаваемой игрой в истории индустрии. При этом аналитики подчёркивают, что консольный рынок сейчас находится на пике: по данным IDG Consulting, совокупная база пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X|S к декабрю 2025 года достигла около 127 миллионов устройств, а продажи PS5 только что превысили 93 миллиона. Таким образом, 40 миллионов копий за 4 месяца составят примерно 31% от всей активной базы консолей девятого поколения.

Информация о розничной цене GTA 6 пока не подтверждена, но аналитики предполагают, что она может составить 80 долларов. Тем не менее, даже при такой стоимости игра, вероятно, принесёт Take-Two миллиарды долларов и установит новые рекорды для всей индустрии развлечений.