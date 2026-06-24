Аналитики назвали безумные прогнозы продаж GTA 6 даже с ценником в $80 - 30 миллионов копий и $3 миллиардов выручки

После долгих лет ожидания Rockstar наконец-то перешла в фазу агрессивного маркетинга. Компания делает беспрецедентный упор исключительно на сюжетную кампанию, намеренно игнорируя упоминание многопользовательского режима. Вместе со стартом цифровых продаж мир окончательно увидел официальный базовый ценник на проект — слегка завышенные, но отнюдь не рекордные для индустрии — $80. Профильные эксперты индустрии уже проанализировали реакцию игроков и начали давать весьма уверенные прогнозы по кассовым сборам Grand Theft Auto 6.

Как сообщают в GamesIndustry, 13 лет томительного ожидания и практически опустевший на эту осень календарь релизов сыграют студии Rockstar исключительно на руку. Эксперты солидарны во мнении, что даже цена в 80$ не станет преградой и уж тем более 100 долларов за полное издание со всеми бонусами.

Йост ван Дройнен из агенства Aldora утверждает, что GTA 6 повторит запуск своего предшественника и охватит 30% аудитории консолей текущего поколения. Это составит около 38 миллионов копий и принесет издателю свыше $3 миллиардов выручки лишь в первый год. Аналитик из Enders Analysis настроен еще более оптимистично. По его мнению у Grand Theft Auto 6 есть все шансы выдать в 50, а то и 60 миллионов копий за первый год.

Аналитик Рис Эллиотт из Alinea тоже уверен, что планка в 30 млн реализованных копий станет обязательным минимум для игры такого уровня и масштаба.

Если GTA 5 расходилась миллионными тиражами на узкой старой базе, то удвоить тот результат сейчас, когда база одних лишь PS5-юзеров уже превысила 90 миллионов... для самой ожидаемой игры в истории человечества это даже не выглядит трудной задачей.

Главной же загвоздкой, способной слегка омрачить триумфальные прогнозы экспертов, журналисты называют саму "базу" для гейминга. Заявленные метрики могут "споткнуться" не об интерес фанатов к цене игры, а об острые аппаратные проблемы на производстве у Sony и Microsoft. Если на рынке возникнет острый дефицит самих консолей или случится еще одно удорожание самих приставок перед ноябрем — у части игроков, готовых принести свои деньги, физически не останется возможности опробовать приключение в первые дни из-за дефицита «железа» под новинку.

Напомним, недавно Rockstar Games порадовала хорошими новостями и отечественное комьюнити. Как мы уже сообщали, для GTA 6 официально подтвержден русский язык: