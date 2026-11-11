Аналитики назвали игры, которые обязательно пострадают от релиза GTA 6 - Fortnite, Roblox и Minecraft потеряют аудиторию

Аналитики из The Alinea Insight провели новое интересное исследование и опубликовали отчет, который посвятили скорому запуску Grand Theft Auto 6 и его потенциальному влиянию на всю игровую индустрию. Как и ожадалось релиз самой ожидаемой игры последних лет неменуемо скажется на всех аспектах. Эксперты предупреждают о возникновении «воронки вовлечения»: миллионы игроково на PlayStation и Xbox временно покинут привычные условно-бесплатные онлайн-проекты, чтобы погрузиться в открытый мир GTA 6.

Проанализировав показатели среднемесячной активной аудитории (MAU) и пересечение игровых баз на консолях за текущий год, аналитики выделили главные пострадавшие тайтлы:

Fortnite — абсолютный лидер по охвату (в среднем 47,9 млн MAU, из которых 72,3% приходится на PlayStation). По оценкам экспертов, от 15% до 20% пользователей «королевской битвы» ежемесячно заходят и в GTA 5. Даже незначительный отток такой базы приведет к потере миллионов активных игроков.

— абсолютный лидер по охвату (в среднем 47,9 млн MAU, из которых 72,3% приходится на PlayStation). По оценкам экспертов, от 15% до 20% пользователей «королевской битвы» ежемесячно заходят и в GTA 5. Даже незначительный отток такой базы приведет к потере миллионов активных игроков. Minecraft — удерживает 24,2 млн пользователей в месяц (55,1% на PlayStation). Около 20% аудитории также стабильно играет в игры Rockstar.

— удерживает 24,2 млн пользователей в месяц (55,1% на PlayStation). Около 20% аудитории также стабильно играет в игры Rockstar. Roblox — насчитывает 22,9 млн MAU (67,1% на PlayStation). Исследователи называют платформу одной из самых уязвимых: пересечение с аудиторией GTA 5 достигает внушительных 25%.

— насчитывает 22,9 млн MAU (67,1% на PlayStation). Исследователи называют платформу одной из самых уязвимых: пересечение с аудиторией GTA 5 достигает внушительных 25%. Grand Theft Auto 5 / GTA Online — сохраняет высокий показатель в 22,8 млн MAU (83,8% на PlayStation). Релиз новой части неизбежно заморозит активность и внутриигровые траты в текущей версии онлайн-режима.

— сохраняет высокий показатель в 22,8 млн MAU (83,8% на PlayStation). Релиз новой части неизбежно заморозит активность и внутриигровые траты в текущей версии онлайн-режима. Rocket League — замыкает топ с 20,6 млн MAU (73,2% на PlayStation) и пересечением аудитории на уровне 15%.

Специалисты подчеркивают, что для большинства сервисных игр резкое падение ежедневной активности станет лишь временным явлением. После завершения стартового ажиотажа игроки начнут возвращаться к своим привычным играм, подстегиваемые сезонными обновлениями. Более серьезный и долгосрочный урон грозит лишь GTA Online, будущее которой напрямую зависит от планов Rockstar на сетевой режим GTA 6.

К слову, массового ухода игроков в виртуальный мир с нетерпением ждут не только фанаты. Недавно выяснилось, что в американской полиции тоже с рассчитывают на релиз GTA 6, надеясь на разгруженность свой смены.

GTA 6 будет доступна для игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже 19 ноября, а уже в следующем году криминальный боевик должен добраться и до пользователей ПК.