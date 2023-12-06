Аналитики назвали причину задержки ожидаемой ПК-версии GTA 6 - она вряд ли обрадует игроков

Вместе с выпуском первого трейлера Grand Theft Auto 6 стала известна примерная дата выхода игры на основных платформах. К сожалению, разработчики из студии Rockstar Games вновь отдали приоритет консольным версиям и выпустят игру на ПК значительно позже. Официальная причина такого решения пока не разглашается, но кажется, аналитикам удалось найти ответ. Как оказалось, это решение имеет весьма тривиальное обоснование — оно просто выгодно разработчикам и издателю игры, в лице Take-Two.
Своим мнением по поводу задержки ПК-версии GTA 6 поделился аналитический портал PlayerTracker, который собирает различную статистику о продажах и игроках. Несмотря на отсутствие точных данных и отчетности от разработчиков, внутренняя база площадки позволяет определить главную причину такого решения. По мнению аналитиков, студии, как Rockstar, и их мегапопулярной франшизе просто выгодно сначала продавать игру на PlayStation 5 и Xbox Series X.
Согласно подсчетам PlayerTracker, около 44% владельцев GTA V имеют игру на нескольких платформах одновременно. Как правило, основная часть продаж проекта приходится именно на консольные версии. Продажи на ПК сильно отстают и в основном зависят от пользователей, уже владеющих игрой на PlayStation 5 или Xbox Series X. Данные PlayerTracker также показывают, что геймеры, имеющие несколько платформ, охотнее покупают игру дважды.
Всё возможно, а писакам лишь бы очередную утку надо раздуть! ))))))
да нет как и с gta 5 история повторяется сперва срубят бабла на консолях ,а потом на пк
АНАЛитика
>Продажи на ПК сильно отстают
Конечно если релиз не одновременный
Ну там же и написано, что это с расчетом на то, чтобы через некоторое время заработать как можно больше, подтолкнув людей совершить двойные покупки.
Во вселенной разразилось бы стихийное бедствие, если бы выход на какой-нибудь консольке задержали хоть на день. Горящие пердаки -боев вызвали бы глобальное потепление. Боярам же негоже негодовать, наше слово всегда последнее.
Да пускай. Куда спешить то? Я лучше подожду и в 4к 120+ фпс поиграю, чем с мыльными 60 или тормозными 30 на консоли страдать
Да понятно, что это чисто буржуйские заморочки.
Дураку понятно!Что 2 раза хотят продать игру!
Они просто настолько жопоруки, что в Кокстаре нет людей, которых занимались бы портированием на
Херни не неси, ибо порт 5-й части на пк получился просто шикарным в плане оптимизации
Это с натяжкой порт можно назвать.Скорее отложенная версия для пк. Вот для гта4 вот это порт был, крайне неудачный поначалу.Порт больше подходит когда не рассчитывают игру для пк выпускать а потом через некоторое время решают выпустить.Тот же анчартед например или gears of ware.
На пк люди качают торренты ,а на консольки такого нет
А на консольки ждут как кто-то наиграется и выставит диск подешевле?