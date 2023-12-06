Аналитики назвали причину задержки ожидаемой ПК-версии GTA 6 - она вряд ли обрадует игроков

Вместе с выпуском первого трейлера Grand Theft Auto 6 стала известна примерная дата выхода игры на основных платформах. К сожалению, разработчики из студии Rockstar Games вновь отдали приоритет консольным версиям и выпустят игру на ПК значительно позже. Официальная причина такого решения пока не разглашается, но кажется, аналитикам удалось найти ответ. Как оказалось, это решение имеет весьма тривиальное обоснование — оно просто выгодно разработчикам и издателю игры, в лице Take-Two.

Своим мнением по поводу задержки ПК-версии GTA 6 поделился аналитический портал PlayerTracker, который собирает различную статистику о продажах и игроках. Несмотря на отсутствие точных данных и отчетности от разработчиков, внутренняя база площадки позволяет определить главную причину такого решения. По мнению аналитиков, студии, как Rockstar, и их мегапопулярной франшизе просто выгодно сначала продавать игру на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Согласно подсчетам PlayerTracker, около 44% владельцев GTA V имеют игру на нескольких платформах одновременно. Как правило, основная часть продаж проекта приходится именно на консольные версии. Продажи на ПК сильно отстают и в основном зависят от пользователей, уже владеющих игрой на PlayStation 5 или Xbox Series X. Данные PlayerTracker также показывают, что геймеры, имеющие несколько платформ, охотнее покупают игру дважды.