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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 106 оценок

Аналитики назвали причину задержки ожидаемой ПК-версии GTA 6 - она вряд ли обрадует игроков

Gutsz
Новости

Вместе с выпуском первого трейлера Grand Theft Auto 6 стала известна примерная дата выхода игры на основных платформах. К сожалению, разработчики из студии Rockstar Games вновь отдали приоритет консольным версиям и выпустят игру на ПК значительно позже. Официальная причина такого решения пока не разглашается, но кажется, аналитикам удалось найти ответ. Как оказалось, это решение имеет весьма тривиальное обоснование — оно просто выгодно разработчикам и издателю игры, в лице Take-Two.

Своим мнением по поводу задержки ПК-версии GTA 6 поделился аналитический портал PlayerTracker, который собирает различную статистику о продажах и игроках. Несмотря на отсутствие точных данных и отчетности от разработчиков, внутренняя база площадки позволяет определить главную причину такого решения. По мнению аналитиков, студии, как Rockstar, и их мегапопулярной франшизе просто выгодно сначала продавать игру на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Согласно подсчетам PlayerTracker, около 44% владельцев GTA V имеют игру на нескольких платформах одновременно. Как правило, основная часть продаж проекта приходится именно на консольные версии. Продажи на ПК сильно отстают и в основном зависят от пользователей, уже владеющих игрой на PlayStation 5 или Xbox Series X. Данные PlayerTracker также показывают, что геймеры, имеющие несколько платформ, охотнее покупают игру дважды.

-6
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
askazanov

Всё возможно, а писакам лишь бы очередную утку надо раздуть! ))))))

8
ros789

да нет как и с gta 5 история повторяется сперва срубят бабла на консолях ,а потом на пк

5
Дмитрий Поляков 1987

АНАЛитика

3
Kostya Bashmakov

>Продажи на ПК сильно отстают

Конечно если релиз не одновременный

1
Валерий Юриков

Ну там же и написано, что это с расчетом на то, чтобы через некоторое время заработать как можно больше, подтолкнув людей совершить двойные покупки.

0
Рaдуга

Во вселенной разразилось бы стихийное бедствие, если бы выход на какой-нибудь консольке задержали хоть на день. Горящие пердаки -боев вызвали бы глобальное потепление. Боярам же негоже негодовать, наше слово всегда последнее.

0
caliskan

Да пускай. Куда спешить то? Я лучше подожду и в 4к 120+ фпс поиграю, чем с мыльными 60 или тормозными 30 на консоли страдать

0
Кей Овальд

Да понятно, что это чисто буржуйские заморочки.

0
SERGEY-SP

Дураку понятно!Что 2 раза хотят продать игру!

0
Sider999

Они просто настолько жопоруки, что в Кокстаре нет людей, которых занимались бы портированием на

-4
alex_furry

Херни не неси, ибо порт 5-й части на пк получился просто шикарным в плане оптимизации

3
prince0 alex_furry

Это с натяжкой порт можно назвать.Скорее отложенная версия для пк. Вот для гта4 вот это порт был, крайне неудачный поначалу.Порт больше подходит когда не рассчитывают игру для пк выпускать а потом через некоторое время решают выпустить.Тот же анчартед например или gears of ware.

0
ANCILOZAVR

На пк люди качают торренты ,а на консольки такого нет

-8
spaMER_ID

А на консольки ждут как кто-то наиграется и выставит диск подешевле?

2