Аналитики считают, что GTA 6 слишком амбициозна для запуска на Nintendo Switch 2

GTA 6 стала самой громкой историей декабря во всех сферах развлечений. С новым трейлером, демонстрирующим дату выхода в 2025 году, подтверждением Rockstar об отсутствии порта для ПК на старте, а также трейлером, побившим несколько рекордов, прошлая неделя была довольно суматошной для поклонников этого IP.

Тем не менее, GTA 6 выглядит очень многообещающе, с визуальными эффектами, редко встречающимися в играх с открытым миром. Масштабы и амбиции игры, безусловно, заслуживают восхищения, что заставляет ожидать, что консоли текущего поколения могут не выдержать более 30 кадров в секунду для этой игры.

Это также ставит грядущую Nintendo Switch 2 в затруднительное положение. Аналитики из Digital Foundry считают, что эта консоль вряд ли сможет запустить GTA 6.

Выход Nintendo Switch 2 ожидается в 2024 году. Эта консоль, использующая Tegra T239, будет значительно превосходить по техническим характеристикам существующее оборудование Nintendo.

Благодаря специальным технологиям трассировки лучей и DLSS она должна справиться со многими играми с комбинацией трассировки лучей и DLSS в разрешении 1080p или ниже. Однако анализ показал, что она все равно будет уступать консолям текущего поколения.

Это плохая новость для Nintendo, поскольку для полноценной работы GTA 6 потребуется оборудование на уровне Xbox Series S. В отчете говорится, что игры такого типа будут слишком сложными для грядущей консоли Nintendo. Эксперты заявляют:

Я бы с удовольствием сказал, что это произойдет. Но я не думаю, что это произойдет.

Они обнаружили, что в GTA 6 используется трассировка лучей в дополнение к впечатляющей плотности NPC и симуляции в открытом мире. В совокупности эти элементы заставляют процессоры работать на пределе своих возможностей и, скорее всего, окажутся слишком сложными для мобильного чипа Nvidia в Nintendo Switch 2.

Хотя на оригинальной Nintendo Switch было немало неудачных портов, GTA 5 никогда не была в их числе. Последние игры, такие как Batman Arkham Knight, показывают, что игры с открытым миром не очень хорошо сочетаются с ограниченным аппаратным обеспечением.