Аналитики считают, что GTA 6 слишком амбициозна для запуска на Nintendo Switch 2

GTA 6 стала самой громкой историей декабря во всех сферах развлечений. С новым трейлером, демонстрирующим дату выхода в 2025 году, подтверждением Rockstar об отсутствии порта для ПК на старте, а также трейлером, побившим несколько рекордов, прошлая неделя была довольно суматошной для поклонников этого IP.
Тем не менее, GTA 6 выглядит очень многообещающе, с визуальными эффектами, редко встречающимися в играх с открытым миром. Масштабы и амбиции игры, безусловно, заслуживают восхищения, что заставляет ожидать, что консоли текущего поколения могут не выдержать более 30 кадров в секунду для этой игры.
Это также ставит грядущую Nintendo Switch 2 в затруднительное положение. Аналитики из Digital Foundry считают, что эта консоль вряд ли сможет запустить GTA 6.
Выход Nintendo Switch 2 ожидается в 2024 году. Эта консоль, использующая Tegra T239, будет значительно превосходить по техническим характеристикам существующее оборудование Nintendo.
Благодаря специальным технологиям трассировки лучей и DLSS она должна справиться со многими играми с комбинацией трассировки лучей и DLSS в разрешении 1080p или ниже. Однако анализ показал, что она все равно будет уступать консолям текущего поколения.
Это плохая новость для Nintendo, поскольку для полноценной работы GTA 6 потребуется оборудование на уровне Xbox Series S. В отчете говорится, что игры такого типа будут слишком сложными для грядущей консоли Nintendo. Эксперты заявляют:
Я бы с удовольствием сказал, что это произойдет. Но я не думаю, что это произойдет.
Они обнаружили, что в GTA 6 используется трассировка лучей в дополнение к впечатляющей плотности NPC и симуляции в открытом мире. В совокупности эти элементы заставляют процессоры работать на пределе своих возможностей и, скорее всего, окажутся слишком сложными для мобильного чипа Nvidia в Nintendo Switch 2.
Хотя на оригинальной Nintendo Switch было немало неудачных портов, GTA 5 никогда не была в их числе. Последние игры, такие как Batman Arkham Knight, показывают, что игры с открытым миром не очень хорошо сочетаются с ограниченным аппаратным обеспечением.
Боже,точные характеристики второго свича ещё даже сама нинтендо не знает,она вполне может выйти даже позже шестой гта и с весьма большой мощностью на борту,но "аналитики" до сих пор пытаются выжать ещё инфоповодов из трейлера.
Они просто ПРЕДПОЛАГАЮТ с учетом нынешней имеющийся информации, НЕ УТВЕРЖДАЮТ! это разные вещи.
урежут графон там, пол гейплея в итоге пропихнут кое как
Ой не смеши) А то в гта какой то геймплей прям уникальный) Бегай, катайся и стреляй, летай. В той же последней Зельде бюро больших наполненых контентом и разнообразными механиками открытых мира в которые можно перемещатся в любое время без позагрузок.
Скорее всего, проблема будет в оптимизации энергопотребления: игра аккум разряжать будет за минуты. Полагаю, по той же причине на нынешний Сыч нет порта ГТА5
Ведьмака портировали, а гта 5 не могут? Не смеши, гта ещё на 3 соньке выходила.
Наивные хомячки верят в то, что она будет нормально идти на консолях.
Скриньте.
На пастген консолях выше 20 фпс стабильно не будет! Может в глубокой пещере или тайной комнате и промелькнет фпс 30.. но так от 5 до 20 будет.
Всё норм будет, рдр 2 на пс 4 же как-то уместили.
Тут скорей другая проблема какой носитель будет использовать для игр нинка, ну сколько памяти поставят в свою консоль.
Сейчас уже без проблем терабайт на смартфоны ставят,а этого и на гта 6 хватит. Первый то свич ещё в 2017 вышел,тогда памяти куда меньше было.
Давайте еще gta 6 на iphone запустить , рокстарам же прибыль нужно выжить
Заплатят аналитикам - сразу по другому запоют))))
Вот у кого амбиций полно, так это!
В свое время первый Резидент портировали на Геймбой. Было бы желание.