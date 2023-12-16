на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 280 оценок

Аналитики считают, что GTA 6 слишком амбициозна для запуска на Nintendo Switch 2

butcher69
Новости

GTA 6 стала самой громкой историей декабря во всех сферах развлечений. С новым трейлером, демонстрирующим дату выхода в 2025 году, подтверждением Rockstar об отсутствии порта для ПК на старте, а также трейлером, побившим несколько рекордов, прошлая неделя была довольно суматошной для поклонников этого IP.

Тем не менее, GTA 6 выглядит очень многообещающе, с визуальными эффектами, редко встречающимися в играх с открытым миром. Масштабы и амбиции игры, безусловно, заслуживают восхищения, что заставляет ожидать, что консоли текущего поколения могут не выдержать более 30 кадров в секунду для этой игры.

Это также ставит грядущую Nintendo Switch 2 в затруднительное положение. Аналитики из Digital Foundry считают, что эта консоль вряд ли сможет запустить GTA 6.

Выход Nintendo Switch 2 ожидается в 2024 году. Эта консоль, использующая Tegra T239, будет значительно превосходить по техническим характеристикам существующее оборудование Nintendo.

Благодаря специальным технологиям трассировки лучей и DLSS она должна справиться со многими играми с комбинацией трассировки лучей и DLSS в разрешении 1080p или ниже. Однако анализ показал, что она все равно будет уступать консолям текущего поколения.

Это плохая новость для Nintendo, поскольку для полноценной работы GTA 6 потребуется оборудование на уровне Xbox Series S. В отчете говорится, что игры такого типа будут слишком сложными для грядущей консоли Nintendo. Эксперты заявляют:

Я бы с удовольствием сказал, что это произойдет. Но я не думаю, что это произойдет.

Они обнаружили, что в GTA 6 используется трассировка лучей в дополнение к впечатляющей плотности NPC и симуляции в открытом мире. В совокупности эти элементы заставляют процессоры работать на пределе своих возможностей и, скорее всего, окажутся слишком сложными для мобильного чипа Nvidia в Nintendo Switch 2.

Хотя на оригинальной Nintendo Switch было немало неудачных портов, GTA 5 никогда не была в их числе. Последние игры, такие как Batman Arkham Knight, показывают, что игры с открытым миром не очень хорошо сочетаются с ограниченным аппаратным обеспечением.

2
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
samosan

Боже,точные характеристики второго свича ещё даже сама нинтендо не знает,она вполне может выйти даже позже шестой гта и с весьма большой мощностью на борту,но "аналитики" до сих пор пытаются выжать ещё инфоповодов из трейлера.

3
Sm1LeXD

Они просто ПРЕДПОЛАГАЮТ с учетом нынешней имеющийся информации, НЕ УТВЕРЖДАЮТ! это разные вещи.

4
Tokito77

урежут графон там, пол гейплея в итоге пропихнут кое как

1
Uilenspiegel

Ой не смеши) А то в гта какой то геймплей прям уникальный) Бегай, катайся и стреляй, летай. В той же последней Зельде бюро больших наполненых контентом и разнообразными механиками открытых мира в которые можно перемещатся в любое время без позагрузок.

1
lowkek

Скорее всего, проблема будет в оптимизации энергопотребления: игра аккум разряжать будет за минуты. Полагаю, по той же причине на нынешний Сыч нет порта ГТА5

1
Курьер из Вегаса

Ведьмака портировали, а гта 5 не могут? Не смеши, гта ещё на 3 соньке выходила.

0
Ясос Убибу

Наивные хомячки верят в то, что она будет нормально идти на консолях.

Скриньте.

На пастген консолях выше 20 фпс стабильно не будет! Может в глубокой пещере или тайной комнате и промелькнет фпс 30.. но так от 5 до 20 будет.

1
Курьер из Вегаса

Всё норм будет, рдр 2 на пс 4 же как-то уместили.

0
kotasha

Тут скорей другая проблема какой носитель будет использовать для игр нинка, ну сколько памяти поставят в свою консоль.

0
samosan

Сейчас уже без проблем терабайт на смартфоны ставят,а этого и на гта 6 хватит. Первый то свич ещё в 2017 вышел,тогда памяти куда меньше было.

0
User_200

Давайте еще gta 6 на iphone запустить , рокстарам же прибыль нужно выжить

0
askazanov

Заплатят аналитикам - сразу по другому запоют))))

0
alexhistory

Вот у кого амбиций полно, так это!

0
Миханик Шестеренкин

В свое время первый Резидент портировали на Геймбой. Было бы желание.

0