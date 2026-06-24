Аналитики считают цену GTA 6 в 100 долларов вполне реальной, но видят в этом риск для Take-Two

В преддверии старта предзаказов Grand Theft Auto VI вновь разгорелись споры о стоимости игры. Недавно в сети появились данные европейского ритейлера, согласно которым базовая версия GTA 6 может стоить около 90 евро (примерно $100), а максимальное издание — до 200 евро. Позже инсайдеры заявили, что эти цифры были обычными заглушками, однако аналитики не исключают, что итоговая цена действительно окажется столь высокой.

Аналитик Circana Мэт Пискателла отметил, что подобный ценник выглядит «возможным и вполне правдоподобным». По его словам, Take-Two находится в уникальном положении, поскольку интерес к GTA 6 настолько велик, что компания может позволить себе практически любую ценовую стратегию.

В то же время часть экспертов считает, что слишком высокая стартовая цена может навредить долгосрочным доходам. Аналитик Alinea Analytics Рис Эллиотт напомнил, что главным источником прибыли для Take-Two остаётся не продажа копий игры, а онлайн-сервис GTA Online. Если сделать входной билет слишком дорогим, аудитория на старте окажется меньше, а значит сократится и потенциальная база пользователей для будущих микротранзакций.

Дополнительным фактором остаётся стоимость самих консолей. GTA 6 выйдет только на актуальных поколениях PlayStation и Xbox, а цены на игровое железо в последние годы заметно выросли. По мнению аналитиков, сохранение цены на уровне привычных $70 могло бы сделать переход на новые платформы более привлекательным для миллионов игроков.

Несмотря на это, многие эксперты признают, что GTA 6 — уникальный случай. Rockstar уже называет игру крупнейшим релизом в истории индустрии развлечений, поэтому именно она может стать первой игрой, которая окончательно закрепит новый стандарт AAA-проектов по цене выше $70–80.

Официальная стоимость GTA 6 должна стать известна уже после открытия предзаказов 25 июня.