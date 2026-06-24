Аналитики считают цену GTA 6 в 100 долларов вполне реальной, но видят в этом риск для Take-Two

В преддверии старта предзаказов Grand Theft Auto VI вновь разгорелись споры о стоимости игры. Недавно в сети появились данные европейского ритейлера, согласно которым базовая версия GTA 6 может стоить около 90 евро (примерно $100), а максимальное издание — до 200 евро. Позже инсайдеры заявили, что эти цифры были обычными заглушками, однако аналитики не исключают, что итоговая цена действительно окажется столь высокой.
Аналитик Circana Мэт Пискателла отметил, что подобный ценник выглядит «возможным и вполне правдоподобным». По его словам, Take-Two находится в уникальном положении, поскольку интерес к GTA 6 настолько велик, что компания может позволить себе практически любую ценовую стратегию.
В то же время часть экспертов считает, что слишком высокая стартовая цена может навредить долгосрочным доходам. Аналитик Alinea Analytics Рис Эллиотт напомнил, что главным источником прибыли для Take-Two остаётся не продажа копий игры, а онлайн-сервис GTA Online. Если сделать входной билет слишком дорогим, аудитория на старте окажется меньше, а значит сократится и потенциальная база пользователей для будущих микротранзакций.
Дополнительным фактором остаётся стоимость самих консолей. GTA 6 выйдет только на актуальных поколениях PlayStation и Xbox, а цены на игровое железо в последние годы заметно выросли. По мнению аналитиков, сохранение цены на уровне привычных $70 могло бы сделать переход на новые платформы более привлекательным для миллионов игроков.
Несмотря на это, многие эксперты признают, что GTA 6 — уникальный случай. Rockstar уже называет игру крупнейшим релизом в истории индустрии развлечений, поэтому именно она может стать первой игрой, которая окончательно закрепит новый стандарт AAA-проектов по цене выше $70–80.
Официальная стоимость GTA 6 должна стать известна уже после открытия предзаказов 25 июня.
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Через 1 день слухи о ценах закончатся, но начнутся бесконечные "новости" с реакциями на цену предзаказа.
Карасик, а что ты напишешь, когда объект твоего поклонения провалится с треском, и станет величайшим провалом за всю историю видеоигр? Мне просто любопытно.
70-80 самое оптимальное:
1) У этой игры нету такого момента ажиотажа как у некоторых игр (например какая нибудь Borderlands 4)
Чаще всего игры выходят и собирают основную кассу в течении пары месяцев-полу года, а потом скидки. Она должна будет продаваться многими годами, а сделать такую цену на долго будет оптимальным.
2) Если цена будет выше это будет надувать пузырь ААА игр вредя самим Take 2. Да и в будущем если пузырь лопнет, то к подобным играм будут относиться хуже и денег не занесут покупатели.
3) Сейчас GTA 5 продается как раз из-за GTAO и RP серверов - они не просто так подмяли под себя NoPixel и планируют RP воткнуть в онлайн к шестой части. Они знают, что донатом они соберут в два раза больше чем GTA 5. Значит нужно продать как можно больше по всему миру.
4) GTA это бренд, который продаваться будет во всем мире. Это имя знают те кто даже в игры не играет. У Take2 нет региональных цен в PSN. Для некоторых стран разница в 10-20 баксов значительнее в десятки раз, чем для США. Логичнее воткнуть цену 70-80 и отбиться за счет этого.
Право на управление болванчиком, бегающим среди текстурок, не может стоить 100 долларов.