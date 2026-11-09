Аналитики сомневаются, что энтузиасты смогут перенести GTA 6 на ПК с помощью ИИ раньше Rockstar

На фоне бума ИИ-портов и фанатских ремейков главный вопрос для индустрии - что это значит для Grand Theft Auto 6, самого ожидаемого релиза года. Rockstar и материнская Take-Two Interactive ставят на кон огромные деньги, и угроза выглядит серьезно: консольная эксклюзивность GTA 6 может обесцениться, если кто-то с доступом к ИИ-инструментам перенесет игру на ПК своими силами.

Оббе Вермей, ранее занимавший пост технического директора Rockstar North, признал в интервью Rock Paper Shotgun, что на месте Rockstar он бы тревожился:

Я думаю, я бы беспокоился, что кто-то просто возьмет версию для PS5 и заставит ИИ превратить ее в ПК-версию. Она не будет такой же хорошей, как их собственный порт, но все равно может навредить продажам.

Его опасения не беспочвенны. Ричард Лидбеттер из Digital Foundry напомнил, что люди уже играют в Demon's Souls на ПК, хотя это эксклюзив PlayStation 5, а Marvel's Wolverine тоже запускали на ПК - пусть и "дергано, выглядит ужасно, но работает". Он также отметил, что Anthropic недавно попыталась заблокировать вайб-кодинг клонов через серверное обновление своего агента Claude, вероятно, под юридическим давлением.

Однако IGN побеседовала с аналитиками Omdia Джеймсом Маквертером и Лиамом Дином, и их вывод оказался скептическим.

Суть в том, что для этой технологии еще слишком рано серьезно нарушать запуск игры. Даже если кто-то заставит PS5-версию работать на ПК, в краткосрочной перспективе это будет плохой опыт. Интересная техническая демка - возможно, но реалистично это не станет способом играть в игру, привлекательным для 99% игроков. Если бы GTA 6 выходила через год, картина могла бы быть совсем другой. Но сейчас все упирается в то, чтобы успеть вовремя.

Сообщения о том, что GTA 6 может выйти на ПК уже в первом квартале 2027 года, выглядят подозрительно быстро - GTA 5 добиралась до ПК более 18 месяцев. Некоторые предполагают, что Take-Two сдвинула дату, чтобы опередить ИИ-порты. Аналитики Omdia с этим не согласны.

Скорее всего, это реакция на кризис памяти. GTA 6 должна была стимулировать продажи PS5 и Xbox Series X/S, но консоли столкнулись с дефицитом компонентов - прежде всего памяти и накопителей. Rockstar нужно расширять аудиторию, и ПК-релиз внезапно становится гораздо важнее для охвата рынка.

Иными словами, у Rockstar и так есть масса причин выпустить GTA 6 на ПК как можно быстрее - и если это произойдёт (официально ПК-версия пока даже не анонсирована), это не обязательно признак паники из-за ИИ. Пока что запуск GTA 6 выглядит безопасным.