Анонс даты показа трейлера GTA 6 стал самым популярным игровым постом в Твиттере

Вчера Rockstar объявила дату и время выхода первого трейлера GTA 6, который появится за несколько дней до церемонии The Game Awards 2023 года. Хотя игра еще не выпущена, она уже позволила Rockstar добиться важного рекорда в X/Твиттере.
«Rockstar установила еще один рекорд в Твиттере, разместив публикацию о дате анонса трейлера, которая стала самой популярной игровой публикацией на платформе», как заявил пользователь Ben. GTA 6, как и ожидалось, уже добилась успеха еще до своего выхода: компании удалось достичь еще одной вехи, и в ближайшие дни ситуация может измениться. Rockstar обновила свои профили в социальных сетях в связи с большим событием, связанным с трейлером GTA 6, который может получить гораздо больше лайков и таким образом установить третий рекорд для компании в X.
«Ранее они установили этот рекорд, заявив о хакерстве в 2022 году», — отмечает пользователь выше. GTA 6, набравшая более 1,7 миллиона лайков, без сомнения, является одной из самых ожидаемых игр будущего игрового мира.
А тизер анонса будет? Ждём рецензии на дату анонса трейлера:)))))
Как по мне, это событие слишком сильно раздуто. Речь ведь про видео - не более.
Боже бл, Рокстар занимает все три строчки топа.
Твит с датой трейлера на первом месте.
Твит Сэма Хаузера от 8 ноября на втором месте.
Твит Рокстар по поводу утечки в сентября 2022 на третьем месте.
Но в конце вашего поста какой ты прыщ пишет дезинфу, о том, что "Ранее они установили этот рекорд, заявив о хакерстве в 2022 году" забыв о твите 8 ноября, но люди не внимательные и это схавают.
Хмм - сюжетка на 5 часов и затем в течении 10 лет покупать дурацкие штаны, клоунские тачки и реактивные унитазы в онлайн?)
Никогда такого не было.
Дай адрес своего драг-диллера.
Ага...то есть летающий опрессор тебя не смущает?
Это ты лучше у роков спроси, которые школьников в течение стольких лет мусором заваливали,превращая игру в онлайн версию Сайнтс Роу., чтобы можно было с друзьями угарать?)
Очевидно.
Ой, все. Вообще плевать. Нафиг не нужна эта ваша клоунская жетэа для детенышей тюленей. Вот серия Мафия - потрясающая (даже тройка многими ненавистная) Эта великолепная, с налетом нуара, мощная гангстерская атмосфера в стилистике старой америки.
rhenj/
круто.
Небось акции компании только растут:) Глядишь только одними постами в X, денег немерено нагребут)
Какой твитер? есть только Х
Ну.. одна из самых, если не самая, дорогостоящая игра, в которую влили столько бабла что хватило бы наверное на создание 100 разных Baldurs Gate 3, поэтому ожидания очень высокие, надеюсь деньги пошли куда надо, и рукастые ребята сделают снова шедевр.