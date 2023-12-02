Анонс даты показа трейлера GTA 6 стал самым популярным игровым постом в Твиттере

Вчера Rockstar объявила дату и время выхода первого трейлера GTA 6, который появится за несколько дней до церемонии The Game Awards 2023 года. Хотя игра еще не выпущена, она уже позволила Rockstar добиться важного рекорда в X/Твиттере.

«Rockstar установила еще один рекорд в Твиттере, разместив публикацию о дате анонса трейлера, которая стала самой популярной игровой публикацией на платформе», как заявил пользователь Ben. GTA 6, как и ожидалось, уже добилась успеха еще до своего выхода: компании удалось достичь еще одной вехи, и в ближайшие дни ситуация может измениться. Rockstar обновила свои профили в социальных сетях в связи с большим событием, связанным с трейлером GTA 6, который может получить гораздо больше лайков и таким образом установить третий рекорд для компании в X.

«Ранее они установили этот рекорд, заявив о хакерстве в 2022 году», — отмечает пользователь выше. GTA 6, набравшая более 1,7 миллиона лайков, без сомнения, является одной из самых ожидаемых игр будущего игрового мира.