Анонс ПК-версии GTA 6 - вопрос времени, уверяет руководитель Take-Two

В недавнем интервью на конференции TD Cowen руководитель издательства Take-Two Interactive Штраусс Зельник прокомментировал ситуацию с отсутствием анонса ПК-версии грядущей Grand Theft Auto 6. Несмотря на то, что игра пока заявлена только для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series, Зельник дал понять, что решение о сроках и платформах для анонса GTA 6 находится полностью в руках разработчиков из Rockstar Games.

По словам топ-менеджера, отсутствие анонса ПК-версии на данный момент вовсе не означает, что его не будет в принципе. «Единственная вещь, которая может случиться после отсутствия анонса — это анонс», — заявил Зельник. Он также отметил, что у Rockstar свой подход к выбору платформ, и в своё время студия сделает дополнительные анонсы.

Зельник подчеркнул, что правильная бизнес-стратегия заключается в том, чтобы быть там, где находится покупатель. Хотя он не уточнил сроков возможного анонса ПК-версии Grand Theft Auto 6, но напомнил, что исторически игры Rockstar в итоге добирались до всех платформ, где у серии есть фанаты, пусть и не одновременно.

Так, предыдущие части Grand Theft Auto выходили на ПК с заметной задержкой: для GTA 4 она составила несколько месяцев, а PC-версия GTA 5 появилась лишь спустя полтора года после релиза на консолях.

Ожидается, что Grand Theft Auto 6 поступит в продажу для PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 года. Судя по всему, ПК-геймерам придётся запастись терпением, но, как дал понять Штраусс Зельник, им определённо стоит рассчитывать на релиз игры и на персональных компьютерах.