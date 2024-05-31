Анонс ПК-версии GTA 6 - вопрос времени, уверяет руководитель Take-Two

В недавнем интервью на конференции TD Cowen руководитель издательства Take-Two Interactive Штраусс Зельник прокомментировал ситуацию с отсутствием анонса ПК-версии грядущей Grand Theft Auto 6. Несмотря на то, что игра пока заявлена только для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series, Зельник дал понять, что решение о сроках и платформах для анонса GTA 6 находится полностью в руках разработчиков из Rockstar Games.
По словам топ-менеджера, отсутствие анонса ПК-версии на данный момент вовсе не означает, что его не будет в принципе. «Единственная вещь, которая может случиться после отсутствия анонса — это анонс», — заявил Зельник. Он также отметил, что у Rockstar свой подход к выбору платформ, и в своё время студия сделает дополнительные анонсы.
Зельник подчеркнул, что правильная бизнес-стратегия заключается в том, чтобы быть там, где находится покупатель. Хотя он не уточнил сроков возможного анонса ПК-версии Grand Theft Auto 6, но напомнил, что исторически игры Rockstar в итоге добирались до всех платформ, где у серии есть фанаты, пусть и не одновременно.
Так, предыдущие части Grand Theft Auto выходили на ПК с заметной задержкой: для GTA 4 она составила несколько месяцев, а PC-версия GTA 5 появилась лишь спустя полтора года после релиза на консолях.
Ожидается, что Grand Theft Auto 6 поступит в продажу для PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 года. Судя по всему, ПК-геймерам придётся запастись терпением, но, как дал понять Штраусс Зельник, им определённо стоит рассчитывать на релиз игры и на персональных компьютерах.
Да ладно?!
Привет RDR 1 ;)
ага, а в каком виде эти игры оставались на всех платформах лучше даже не вспоминать.
Хм. Чёт раньше (хотя чё я там сейчас вспомню) но они молчали в тряпочку. Да народ знал, все знали но никто до анонса на оф уровне не заявлял, а тут чёт разбазарился, может реально задержка по итогу с пол года максимум.
Круто удачи
ага, вопрос времени. Через два года после релиза // Артур Кузьмин
Тогда был выход консолей нового поколения,они хотели ещё сливки собрать и с них.Теперь новых консолей ждать до 2027.Значит возможен выход через год. // Tommi Mortensen
Игра в 2025, релиз. Где-то осенью думаю будет. Консоли в 2027, так что думаю, не меньше двух // Артур Кузьмин
Страус опять чёт вякнул, кек
Мин требования для игры в 1080p 30-40 fps будут на уровне R7 3700, 16 ОЗУ и 4060, но к 2026-2027 это будет низкобюджетным ПК.
Это че, анонс анонса через пару лет?
Фейспалм какой то от новости, как будто совсем пользователей за дурачков каких то держат, ладно если бы роки эту тему первый раз проворачивали, но лол они это делают уже лет 20, сначала консполи потом через 1-2 год(а) пк. Какие могут быть обсуждения вообще о том что выйдет или не выйдет, еще интригу пытаются сделать лол кек
Не понимаю почему рокстары не могут сразу выпустить пк версию гта. Сейчас денуво невозможно взломать, если разработчики сами этого не захотят и не выпилят защиту из игры. Да и к тому же все взломщики ушли со сцены, так что никаких проблем с выпуском пк версии одновременно с консольной быть не должно.
Ну так сперва сострижет бабло с консольщиков, затем уже и до бояр дотянется)
Новость ради новости. И ежу понятно, что хотят уделить максимум внимание каждой платформе и что нереально при таких масштабах сделать хорошо везде и сразу. От того начинают с консолей, так как для них сделать легче, железо одно.
Ну тот кто захочет поиграть по возможному максимуму, подождет пк версию. На консолях только пс 5 про сможет что то более менее показать.
720p с апскейлом покажет ))
Интересно что тогда не сериес с будет, 100p)