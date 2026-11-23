Арьон Куртай, известный участием в масштабных кибератаках на Rockstar Games, Uber и Revolut, получил семилетний срок лишения свободы, однако покинул тюрьму в день вынесения приговора. Суд посчитал, что время, проведённое им в психиатрической клинике и под стражей, уже достаточно для отбытия наказания. Об этом сообщает BBC.

Куртай совершил серию взломов в возрасте 16–17 лет, будучи участником хакерской группировки Lapsus$. Одной из наиболее громких атак стало проникновение в системы Rockstar Games в 2022 году. Несмотря на конфискацию компьютера, хакеру удалось получить доступ к внутренним данным компании с помощью Amazon Fire Stick, подключённого к телевизору в гостиничном номере, а также Bluetooth-клавиатуры и мыши.

В результате ему удалось похитить около 90 видеозаписей продолжительностью почти час, демонстрировавших незавершённую версию GTA 6. Кроме того, Куртай получил доступ к внутренней переписке сотрудников и угрожал опубликовать исходный код игры, если Rockstar не свяжется с ним.

По оценке компании, устранение последствий атаки обошлось ей в 5 миллионов долларов, не считая тысяч часов работы сотрудников.

После освобождения Куртай получил пятилетний судебный запрет, ограничивающий его деятельность в интернете. В частности, ему запрещено пользоваться Telegram и Discord. Судья также предупредил хакера, чтобы подобное больше не повторилось.