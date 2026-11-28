Спустя девять дней после выхода Grand Theft Auto VI интерес зрителей к прямым трансляциям новой игры Rockstar Games заметно снизился. Согласно данным аналитического сервиса GatorStreams, пиковое суточное количество одновременных зрителей сократилось с 7,1 млн 18 ноября до 863 тысяч 27 ноября, что соответствует снижению на 87,84%.

В день релиза суммарное количество часов просмотра трансляций GTA VI составило около 77,45 млн. Уже на следующий день пиковая аудитория сократилась до 4,84 млн зрителей, а к 23 ноября опустилась ниже отметки в 2 млн.

Динамика пикового количества одновременных зрителей GTA VI:

18 ноября — 7,10 млн;

19 ноября — 4,84 млн;

20 ноября — 3,54 млн;

21 ноября — 2,62 млн;

22 ноября — 2,35 млн;

23 ноября — 1,95 млн;

24 ноября — 1,69 млн;

25 ноября — 1,33 млн;

26 ноября — 1,27 млн;

27 ноября — 863 тыс.

Примечательно, что на фоне сокращения зрительской аудитории количество каналов, транслирующих GTA VI, напротив, увеличилось с 26 970 до 47 614.

Несмотря на столь стремительное снижение зрительской активности, GTA VI уже успела установить исторический рекорд. По данным аналитического сервиса Streams Charts, за первые 24 часа после запуска трансляции игры собрали 125,47 млн часов просмотра, а пиковое количество одновременных зрителей достигло 7,91 млн. По итогам первой недели суммарное время просмотра составило 419,62 млн часов.