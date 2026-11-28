Спустя девять дней после выхода Grand Theft Auto VI интерес зрителей к прямым трансляциям новой игры Rockstar Games заметно снизился. Согласно данным аналитического сервиса GatorStreams, пиковое суточное количество одновременных зрителей сократилось с 7,1 млн 18 ноября до 863 тысяч 27 ноября, что соответствует снижению на 87,84%.
В день релиза суммарное количество часов просмотра трансляций GTA VI составило около 77,45 млн. Уже на следующий день пиковая аудитория сократилась до 4,84 млн зрителей, а к 23 ноября опустилась ниже отметки в 2 млн.
Динамика пикового количества одновременных зрителей GTA VI:
- 18 ноября — 7,10 млн;
- 19 ноября — 4,84 млн;
- 20 ноября — 3,54 млн;
- 21 ноября — 2,62 млн;
- 22 ноября — 2,35 млн;
- 23 ноября — 1,95 млн;
- 24 ноября — 1,69 млн;
- 25 ноября — 1,33 млн;
- 26 ноября — 1,27 млн;
- 27 ноября — 863 тыс.
Примечательно, что на фоне сокращения зрительской аудитории количество каналов, транслирующих GTA VI, напротив, увеличилось с 26 970 до 47 614.
Несмотря на столь стремительное снижение зрительской активности, GTA VI уже успела установить исторический рекорд. По данным аналитического сервиса Streams Charts, за первые 24 часа после запуска трансляции игры собрали 125,47 млн часов просмотра, а пиковое количество одновременных зрителей достигло 7,91 млн. По итогам первой недели суммарное время просмотра составило 419,62 млн часов.
Честно говоря, я сам не играл, и не могу сказать, насколько игра хорошо или плохо играется. Но точно могу сказать одно - ее невероятно скучно смотреть на стримах.
Посмотрели,теперь ждём на пк;)
В первые дни: агрессивный маркетинг и массовые боты на топ-каналах + просто хайп и эксклюзивность - ничего удивительного. Дальше уже остаются только "истинные" фанаты стримеров, которые могут смотреть на что угодно, где угодно и когда угодно + просто кто-то ставит на фоне, всё, - теперь это просто игра как и многие другие популярные (просто всё ещё как "супер-новинка").
- просто любой гэймер может запустить поток новинки на 2 зрила (1 из которых он сам) и просто играть для себя.. это норм.
P.S.: самое интересное, что после прохождения наверное многие будут активно скидывать консоли на барахолках - сколько же хлама будет и интересно по какому ценнику, даже у нас.
Потому что поняли, что игра дрянь 😂
Да всё уже хайп уходит, скоро барахло ввиде мыльниц будет полно на вторичке, чтобы вернуть деньги за устаревший хлам, через год или два следящие поколения мало смысла в этих консолей, особенно что игор тонет.