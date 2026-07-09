Австралия может обязать Rockstar проверять возраст в GTA 6 Online - за отказ грозит штраф до 49,5 млн долларов

Новые законы Австралии о безопасности в интернете могут повлиять на доступ пользователей к GTA 6 Online. Согласно новым требованиям, онлайн-сервисы, предлагающие контент с возрастными ограничениями, могут быть обязаны проверять, являются ли австралийские пользователи совершеннолетними.
Если онлайн-сервисы Rockstar подпадут под действие законодательства, компания может быть обязана внедрить систему проверки возраста для игроков в Австралии. При этом Rockstar пока не сообщала, каким образом планирует соблюдать новые требования, и не подтверждала, что для доступа к игре потребуется государственное удостоверение личности.
Новые правила распространяются именно на онлайн-сервисы с возрастными ограничениями, тогда как одиночные игры без сетевых функций под их действие не подпадают. Австралийский регулятор также допускает различные способы подтверждения возраста, а не только проверку по государственным документам. Среди возможных вариантов называются банковские карты, биометрическая оценка возраста и другие методы, соответствующие требованиям законодательства.
За несоблюдение новых требований компаниям могут грозить гражданско-правовые штрафы в размере до 49,5 миллиона австралийских долларов за каждое нарушение. Пока остается неизвестным, попадет ли GTA 6 Online под действие закона и какой способ проверки возраста в итоге выберет Rockstar.
Поменьше школотронов будет, одни плюсы
А рокстар может сделать запрет на онлайн игру в Австралии? чисто для интереса
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Есть один нюанс, по полученной информации от Рокстар, они не планирую запускать гта 6 онлайн, далее можно строить любые домыслы, но по моему все уже очевидно.
Ну так пусть уходят с их рынка. В чем проблема то? Ведь из России ушли!