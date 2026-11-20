Студия Playground Games продолжает расширять виртуальный автопарк аркадной гонки Forza Horizon 6. Очередным пополнением для обладателей абонемента Car Pass стал классический раллийный автомобиль Nissan 240RS WRC, который уже доступен для загрузки.

Разработчики сопроводили анонс лаконичным девизом: «Грязные колеса — признак отличного дня». В Playground Games подчеркнули, что новинка ориентирована на любителей бездорожья и раллийных заездов, предпочитающих ровным трассам грязь и сложные маршруты.

Выход Nissan 240RS WRC стал частью регулярной программы поддержки проекта. Напомним, что незадолго до этого в Forza Horizon 6 стартовал сезон City Life с тематическими испытаниями и наградами в стиле франшизы Halo.