После того как пользователь под ником Cyberleek опубликовал недостающий исполняемый файл для утёкшей в сеть версии GTA 6, предназначенной для Xbox, моддерам удалось запустить игру на ПК всего за несколько часов. Однако, судя по всему, компания Rockstar Games начала принимать меры против причастных к этому моддеров и сообществ в Discord.

Недавно Cyberleek выпустил недостающий исполняемый файл для утёкшей сборки GTA 6 (версия для Xbox), что приблизило моддеров к возможности полноценного запуска игры на ПК. Более того, спустя всего несколько часов после публикации файла некоторым энтузиастам удалось запустить игру на компьютере и даже пройти этап начальной настройки. Тем не менее, похоже, что Rockstar Games начала активно противодействовать сообществам, участвующим в подобных разработках.

Одним из наиболее заметных проектов, направленных на перенос GTA 6 на ПК, был Leonida. Его автором выступил пользователь под ником ItsNotRexed; проект представлял собой решение с открытым исходным кодом, основанное на методе статической рекомпиляции, и размещался на платформе GitHub. Основная цель заключалась в том, чтобы обеспечить нативный запуск версии GTA 6 для Xbox на ПК.

Однако ItsNotRexed объявил о своем уходе из проекта, сославшись на обстоятельства, не зависящие от него. На момент написания статьи страница проекта Leonida на GitHub стала недоступна, а соответствующий сервер в Discord был удалён. Судя по заявлению автора, закрытие проекта, вероятно, произошло не по его собственной инициативе, хотя точные причины остаются неясными.

Ребята, я ухожу. Прошу прощения. Мне очень хочется создавать крутые вещи, но постоянно случается какая-то хрень, на которую я не могу повлиять, поэтому я решил отойти от дел. Всем спасибо — особенно тем, кто был со мной в Discord и дал мне этот шанс.

Leonida — не единственное сообщество, которое прекратило своё существование. Согласно сообщениям пользователей на Reddit, Rockstar Games, по всей видимости, взяла на прицел ряд Discord-серверов, связанных с GTA 6. Пользователи утверждают, что было удалено даже сообщество, насчитывавшее около шести миллионов участников.

По имеющимся данным, аналогичная участь постигла и другие Discord-серверы, связанные с модификациями GTA 6 и разработкой неофициальной ПК-версии игры. Сама компания Rockstar пока никак не прокомментировала эти события. Несмотря на эти события, ряд других моддеров продолжают активно работать над запуском GTA 6 на ПК. Ещё предстоит узнать, предпримет ли Rockstar аналогичные меры в отношении оставшихся проектов и насколько сильно это замедлит их продвижение.