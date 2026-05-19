Авторитетный инсайдер начал получать угрозы убийством, а всё из-за GTA 6

Кажется, фанатские спекуляции и массовая истерия вокруг выхода долгожданной Grand Theft Auto 6 уже окончательно вышли из-под всякого контроля. Безобидное ожидание криминального боевика от Rockstar все чаще начинает граничить с одержимостью и даже опасностью. Жертвой подобных неадекватных настроений комьюнити стал авторитетный инсайдер Том Хендерсон, которого многие знают по правдивым утечкам.

На своей странице в сети X (ранее Twitter) популярный журналист рассказал, с чем ему приходится сталкиваться при работе с поклонниками Rockstar. В коротком посте Хендерсон заявил, что только за одно утро получил 4 новые угрозы убийством. Вероятно, ему и раньше часто угрожали, но сейчас подобных сообщений стало слишком много даже для инсайдера.

С утра получил 4 новых угрозы убийством только из-за того, что высказал свое собственное мнение о том, когда выйдет новый трейлер GTA 6. Оставайтесь в здравом уме, комьюнити GTA.

Большинство геймеров сошлись во мнении, что "первой и главной ошибкой было в принципе считать часть этого сообщества вменяемым". Комментаторы справедливо подмечают, что с приближением осеннего релиза градус неадекватности поклонников только растет. Мы уже стали свидетелями того, как особо преданные энтузиасты устраивают настоящую слежку за пиццериями и кофейнями рядом с головным офисом Rockstar, а часть безумцев регулярно пытается запускать дроны в окна студии, пытаясь рассмотреть хоть пиксель секретных данных, из-за чего разработчики были вынуждены полностью заклеивать офисы непроницаемыми жалюзи. Не говоря уже о том, что обсуждение трейлера регулярно генерирует теории заговоров, доходящие до откровенного бреда в духе влияния масонов на графики релизов Rockstar...

Неудивительно, что подобные агрессивные настроения появляются тогда, когда официальных новостей от самой Rockstar фактически нет. Любая соломинка или крохотная спекуляция о долгожданной Grand Theft Auto 6 в буквальном смысле расценивается фанатами как важное событие. Например, как мы уже рассказывали в одном из недавних материалов, совсем недавно на Западе и в Европе пронеслась мощнейшая буря слухов, утверждающих, что издатель прямо сейчас тайно готовится начать полномасштабный прием физических предзаказов.