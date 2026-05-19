Авторитетный инсайдер начал получать угрозы убийством, а всё из-за GTA 6

Кажется, фанатские спекуляции и массовая истерия вокруг выхода долгожданной Grand Theft Auto 6 уже окончательно вышли из-под всякого контроля. Безобидное ожидание криминального боевика от Rockstar все чаще начинает граничить с одержимостью и даже опасностью. Жертвой подобных неадекватных настроений комьюнити стал авторитетный инсайдер Том Хендерсон, которого многие знают по правдивым утечкам.
На своей странице в сети X (ранее Twitter) популярный журналист рассказал, с чем ему приходится сталкиваться при работе с поклонниками Rockstar. В коротком посте Хендерсон заявил, что только за одно утро получил 4 новые угрозы убийством. Вероятно, ему и раньше часто угрожали, но сейчас подобных сообщений стало слишком много даже для инсайдера.
С утра получил 4 новых угрозы убийством только из-за того, что высказал свое собственное мнение о том, когда выйдет новый трейлер GTA 6. Оставайтесь в здравом уме, комьюнити GTA.
Большинство геймеров сошлись во мнении, что "первой и главной ошибкой было в принципе считать часть этого сообщества вменяемым". Комментаторы справедливо подмечают, что с приближением осеннего релиза градус неадекватности поклонников только растет. Мы уже стали свидетелями того, как особо преданные энтузиасты устраивают настоящую слежку за пиццериями и кофейнями рядом с головным офисом Rockstar, а часть безумцев регулярно пытается запускать дроны в окна студии, пытаясь рассмотреть хоть пиксель секретных данных, из-за чего разработчики были вынуждены полностью заклеивать офисы непроницаемыми жалюзи. Не говоря уже о том, что обсуждение трейлера регулярно генерирует теории заговоров, доходящие до откровенного бреда в духе влияния масонов на графики релизов Rockstar...
Неудивительно, что подобные агрессивные настроения появляются тогда, когда официальных новостей от самой Rockstar фактически нет. Любая соломинка или крохотная спекуляция о долгожданной Grand Theft Auto 6 в буквальном смысле расценивается фанатами как важное событие. Например, как мы уже рассказывали в одном из недавних материалов, совсем недавно на Западе и в Европе пронеслась мощнейшая буря слухов, утверждающих, что издатель прямо сейчас тайно готовится начать полномасштабный прием физических предзаказов.
Ну убивать хз, но этим сраным инсайдерам думаю надо давать срока. Задолбал этот бессмысленный инфомусор уже. Если какая-то контора хочет что-то сообщить, то сообщает. Если нет то нет. А эти сидят и гадают сука.
Ну с учётом специфики игры неудивительно, что там такое сообщество
