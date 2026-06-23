Ажиотаж вокруг GTA 6 превратился в приманку для мошенников - игрокам предлагают вирусы под видом бета-доступа

На фоне огромного интереса к GTA 6 специалисты по кибербезопасности фиксируют рост мошеннических схем, нацеленных на поклонников будущего хита Rockstar Games. Злоумышленники используют желание игроков получить ранний доступ к игре и распространяют поддельные бета-ключи, вредоносные программы и фишинговые страницы для кражи данных.

Согласно данным NordVPN, мошенники активно рекламируют несуществующие бета-версии GTA 6 для PS5 и Xbox Series X/S. Пользователям предлагают пройти фиктивную проверку и оформить платную подписку, после чего на устройство могут быть загружены нежелательные приложения или вредоносное ПО.

Не менее опасны фальшивые установщики и «репаки». Под видом клиента игры распространяются файлы, способные загружать дополнительные вирусы, изменять системные настройки и передавать информацию на внешние серверы. Отдельно эксперты предупреждают владельцев Android-устройств о приложениях с названиями вроде «GTA 6 Beta», которые ведут на подозрительные сайты и могут использоваться для кражи личных данных.

Также фиксируются попытки похищения аккаунтов Rockstar Social Club через поддельные формы регистрации и обещания доступа к закрытому тестированию. Подобные схемы встречаются даже на популярных площадках для размещения проектов и веб-приложений.

Специалисты напоминают, что на данный момент Rockstar Games не проводит никакого открытого или закрытого бета-тестирования GTA 6. Любые предложения получить ключ, ранний доступ или установить «бету» следует рассматривать как потенциальное мошенничество. На фоне растущего ожидания релиза осторожность становится для фанатов не менее важной, чем терпение.