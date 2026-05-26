Ажиотаж вокруг предзаказов Grand Theft Auto 6 спровоцировал волну мошенничества и вирусных атак

Ожидание выхода Grand Theft Auto 6, релиз которой запланирован на 19 ноября, стало причиной новой волны интернет-мошенничества. Пока фанаты пытаются выяснить дату старта официальных предзаказов, злоумышленники активно используют интерес к игре для распространения вирусов, троянов и фишинговых сайтов.

Специалисты отдела Threat Intelligence компании NordVPN сообщили о резком росте мошеннических схем, связанных с GTA 6. По данным исследователей, в сети появились десятки поддельных ресурсов, предлагающих «бесплатные ключи», «ранний доступ», «бета-версии» и даже доступ к якобы существующему третьему трейлеру игры.

Эксперты обнаружили вредоносные программы, маскирующиеся под установщики GTA 6. Некоторые файлы скрытно активируют трояны и рекламное ПО, выдавая себя за системные компоненты или драйверы NVIDIA. Также были зафиксированы фальшивые страницы авторизации Rockstar Social Club, созданные для кражи аккаунтов пользователей.

Технический директор NordVPN Марюс Бредис отметил, что огромный интерес к GTA 6 делает игроков менее осторожными, чем активно пользуются киберпреступники. По его словам, мошенники рассчитывают именно на желание фанатов получить доступ к игре раньше остальных.

Специалисты рекомендуют доверять информации только из официальных источников и не скачивать подозрительные файлы, связанные с GTA 6. На данный момент официальные предзаказы игры ещё не открыты, а любые предложения о раннем доступе являются обманом.