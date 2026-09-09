Банда снова в сборе! Герои GTA 5 воссоединятся для финального прохождения игры перед релизом GTA 6

Актер Нед Люк, подаривший голос и внешность Майклу в Grand Theft Auto 5, объявил о подготовке масштабного прощания с легендарной частью серии. Перед уже наконец-то скорым релизом Grand Theft Auto 6 он планирует полностью перепройти пятую часть в компании приглашенных звезд и своих коллег по культовому криминальному трио.

О готовящемся проекте под рабочим названием «Финальная миссия» Люк рассказал во время недавней трансляции. Самое интересное в этом событие стало участия Стивена Огга, исполнителя роли Тревора Филипса, и конечно же Шона Фонтено, сыгравшего Франклина Клинтона. Если Люк и Фонтено регулярно общаются с сообществом и стримят GTA Online, то Огг в последние годы крайне неохотно возвращается к теме GTA и практически не участвует в совместных фанатских активностях. Его появление на шоу обещает стать редким и знаковым событием для поклоников пятой части.

По словам Люка, прохождение, скорее всего, выйдет в формате серии заранее записанных роликов. Помимо оригинального актерского состава, в записях примут участие популярные стримеры, профессиональные спортсмены и другие знаменитости. Нед подчеркнул, что хочет красиво закрыть эпоху GTA 5 до того момента, пока внимание игроков окончательно не переключится на новую главу франшизы.

Подготовка к выходу долгожданной новинки идет полным ходом не только среди актеров, но и у простых геймеров — ранее мы рассказывали о том, как девушка подарила парню самое дорогое издание GTA 6.

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а позднее проект доберется и до ПК.