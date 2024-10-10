Bandai Namco не будет менять свои планы в связи с возможным выходом GTA 6 в 2025 году

Генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер заявил, что компания очень уверена в своих играх и не боится, что игры появятся рядом или одновременно с такими крупными релизами, как GTA 6.

По мнению Мюллера, у игр, которые они выпускают, есть своя база поклонников, и они уверены, что находятся на правильном пути, чтобы привлечь эту аудиторию - независимо от того, какие игры появляются или не появляются в игровой индустрии.

Нам повезло, что мы работаем над играми, которые не конкурируют с ними по жанру и интеллектуальной собственности. Естественно, мы все боремся за то, чтобы уделить игре одинаковое количество времени, и есть предел тому, как долго люди будут играть или сколько они могут заплатить. В то же время мы уверены, что в тех жанрах, по которым мы создаем игры, есть своя аудитория, которым интересен наш каталог, которые преданы каким-то из наших франшиз и которым будет захочется купить наши игры.

Отвечая на вопрос, могут ли такие игры, как Grand Theft Auto 6, Borderlands 4 и Death Stranding 2, внести изменения в календарный план Bandai Namco, генеральный директор европейского подразделения также заявил, что правила распространяются на всех и сомнения у них такие же, как и у других студий и издателей.

Что ж, сначала я отвечу вопросом на вопрос: сколько из этих игр выйдет в срок? Какова рентабельность этих игр с точки зрения времени их выхода? Они ничем не отличаются от всех остальных.

Кроме того, Мюллер отметил, что фанаты доверяют Bandai Namco не только из-за файтингов, что можно было наблюдать в 2024 году с Tekken 8 и Dragon Ball Sparking! Zero, отметив, что благодаря многообразию своих франшиз они привлекают к ним внимание самых разных фанатов.

Little Nightmares 3 также была анонсирована на 2025 год, и у нее есть фанаты, которых она, надеемся, заинтересует, независимо от того, появится ли GTA 6 в 2025 году или нет.