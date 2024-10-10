Bandai Namco не будет менять свои планы в связи с возможным выходом GTA 6 в 2025 году

Генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер заявил, что компания очень уверена в своих играх и не боится, что игры появятся рядом или одновременно с такими крупными релизами, как GTA 6.
По мнению Мюллера, у игр, которые они выпускают, есть своя база поклонников, и они уверены, что находятся на правильном пути, чтобы привлечь эту аудиторию - независимо от того, какие игры появляются или не появляются в игровой индустрии.
Нам повезло, что мы работаем над играми, которые не конкурируют с ними по жанру и интеллектуальной собственности. Естественно, мы все боремся за то, чтобы уделить игре одинаковое количество времени, и есть предел тому, как долго люди будут играть или сколько они могут заплатить. В то же время мы уверены, что в тех жанрах, по которым мы создаем игры, есть своя аудитория, которым интересен наш каталог, которые преданы каким-то из наших франшиз и которым будет захочется купить наши игры.
Отвечая на вопрос, могут ли такие игры, как Grand Theft Auto 6, Borderlands 4 и Death Stranding 2, внести изменения в календарный план Bandai Namco, генеральный директор европейского подразделения также заявил, что правила распространяются на всех и сомнения у них такие же, как и у других студий и издателей.
Что ж, сначала я отвечу вопросом на вопрос: сколько из этих игр выйдет в срок? Какова рентабельность этих игр с точки зрения времени их выхода? Они ничем не отличаются от всех остальных.
Кроме того, Мюллер отметил, что фанаты доверяют Bandai Namco не только из-за файтингов, что можно было наблюдать в 2024 году с Tekken 8 и Dragon Ball Sparking! Zero, отметив, что благодаря многообразию своих франшиз они привлекают к ним внимание самых разных фанатов.
Little Nightmares 3 также была анонсирована на 2025 год, и у нее есть фанаты, которых она, надеемся, заинтересует, независимо от того, появится ли GTA 6 в 2025 году или нет.
Ну во первых гта 6 выходит на консолях, ещё много ПК игроков остаётся, во вторых есть такие как я которым гта совсем не интересно
У меня есть два знакомых "геймера", которым не интересна серия гта а принципе. Это очень странные люди в обычной жизни... (ничего личного, просто констатация факта).
У меня из знакомых кому гта нравится в основном подпивасы, или семейные люди, там - танчики, футбик, гташечка
Т.е. нормальные люди)
Один из моих знакомых, про которых я выше писал, в The First Descendant наиграл уже почти 1500 часов (по стиму вижу). Его мамка говорит, по 15 часов в день сидит за игрой уже месяца три (с момента релиза), она ему еду носит прямо в комнату. Да, он живет с мамкой, ему 40, 140 кг, не работает, бабы никогда не было и не будет уже. Так же любимые игры с тысячами часов - диабла, варкрафт, дота и прочие подобные "игры".
о, думал таких нету) я до сих пор даже трейлер не смотрел)))
Может он готовится косплеить задрота из ВоВ, бывший косплеер то умер, надо занять место. Всегда должен быть король задрот!
P.S. А дябло 4 да надо бы дополнение взять, после сайлент хилла ремейка
Эти менеджеры до сих пор думают, что любители гта и елден ринга это два разных человека? Я вырос на денди и сеге, где одновременно играл в марио, мортал комбат, нхл95и зеро толеранс. Мне не нравятся отдельные жанры - мне нравятся игры в целом
Ну я думаю что у них есть подробная отчетность о продажах, отдел аналитики, так что они не с потолка решения принимают
Да, согласен. Это как средняя зп по стране, которую тоже аналитики собирали. Эти аналитики не могут учесть пиратство :). Но в целом да, работают правильно.
Я люблю ГТА, но не люблю Elden Ring и Souls игры.
Ты думаешь там специалисты своего дела сидят? По квоте либо с купленными дипломами набирают амбициозных, которые потом цифры с головы берут. Если бы там принимали взвешенные решения, то не было бы таких фейлов. Гендир бандайнамко забывает одну вещь, пик продаж в первые дни релиза, если рядом будет рыба покрупнее, то ее хайп перенаправит покупателей, большую часть, к себе. Среднестатистический Майкл если будет выбирать между драгонболом и гта, скорее всего возьмет гта.
Отлично, ждём
ну лол тот же elden ring, bloodborne или ds 3 они той же угта 5 даже близко не конкуренты тк угта 5 то игруля средней паршивости и по сравнению с великолепной гта 4 которой дарк солсы как раз таки уступают
Может по тому что она выйдет не в 2025 а позже ? ну а на пк так вообще ??? повезёт если доживу а пристаку покупать ради (Я ПЕРВЫЙ!) будет покупать только золотосрущий .. Но нея с моей пенсией в 10к из которых 2 тысячи уходит на кредит который взял чтоб купить камень материнку и память 2020 года и уже полтора года проценты палччу , со свой инвалиджностью попробуй найти работу когда джёшь одну гречку а сил даже на поспать нету ! И интерент котроый каждые 7 месяцев дорожает .. Плойку купить хаха ради гта 6 бред .. Со своим пк на R5 3600 RTX 2060 12GB доживу наверно если рак или органическое поражения мозга которое с рождения , очень повезёт если эта дичь не снимит меня из этого АДА!!! 23 года всего а уже полудохлый , зраные деньги