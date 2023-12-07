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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 173 оценки

Bank of America считает, что GTA 6 перенесут; Аналитики не уверены, что игра находится в стадии альфа-тестирования

monk70
Новости

GTA 6, скорее всего, будет отложена и выйдет не раньше конца 2025 года. По крайней мере, так считают аналитики Bank of America, основываясь на послужном списке Rockstar, когда дело доходит до фактического запуска игр после упоминания первоначального выпуска в дебютных трейлерах. Кроме того, аналитики заявили, что дебютный трейлер запуска , представленный ранее на этой неделе, не содержал достаточно элементов, которые убедили бы их в том, что GTA 6 находится на стадии альфа-тестирования. Кроме того, в трейлере не упоминалось и о выпуске ПК-версии.

Судя по всему, после выхода (безумно популярного) трейлера несколько дней назад банк снизил рейтинг Take-Two, так как предположил, что выпуск GTA 6 к концу 2025 года более вероятен.

«Дебютный трейлер GTA 6, хотя и был захватывающим, не содержал элементов, которые убедили бы нас в том, что игра находится на стадии альфа-тестирования», — заявили аналитики Омар Дессуки и Артур Чу. Более того, в нем не упоминается версия для ПК».

Насколько нам известно, издатель Take-Two планирует выпустить игру в начале 2025 года (с января по март), но слухи уже предполагают, что релиз игры запланирован на следующий год. Еще в августе этого года Take-Two намекнула на выход игры не позднее марта 2025 года, упомянув «новые рекордные уровни операционных показателей в следующем финансово году и в последующий период».

-12
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Этой игры даже на горизонте не видать, а тупые новости по ней уже за*бали.

5
Mandalordek

3 поста за 1 час... эта игра бьет рекорды даже здесь

4
warp 37

Выйдет, не выйдет... какая разница? Часов 50 наиграть, пройти кампанию и забыть, как это было с V.

RDR2 тоже в этом году прошёл - ну да, хорошая игра, но после прохождения делать там нечего.

2
arg22
после прохождения делать там нечего.

Из разряда: посмотрел фильм, но после просмотра смотреть там нечего.

0
danilukHF

а я в онлайне наяривал 2000часов в гта. Вот после этого там делать нечего было уже.

0
HITMAN 5

Bank of America считает... вы только проснулись? Долбики. ну да правильно она всегда выходила в октябре - ноябре, с какого перепугу она должна выйти в начале или в середине 2025?

1
Саня Цукино Усаги

Я не удивлюсь. РДР 2 и ГТА 5 несколько раз переносили

1
CJ_SA5
Аналитики заявили ...не содержал достаточно элементов, которые убедили бы их в том, что GTA 6 находится на стадии альфа-тестирования... в трейлере не упоминалось и о выпуске ПК-версии

Странные какие-то АНАЛитики, говорят об не уверенности нахождении проекта в альфа-тестирвоании это как вообще понять?
+ видимо еще и не знают как Рокстра выпускает все свои игры: консоль(паст-ген *уже в прошлом) - консоль(некст-ген) - ПК

0
JonhZoidberg
GTA 6, скорее всего, будет отложена и выйдет не раньше конца 2025 года. По крайней мере, так считают аналитики Bank of America

Аналитики от бога. Почти каждая часть на консоли выходила в октябре. Роки дали год релиза 2025. Даже ежу очевидно что она выйдет под конец 2025 года.

0
Odesseet

Билд разработчиков уже сбрасывали)А это было хрен знает когда)

-2