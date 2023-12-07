Bank of America считает, что GTA 6 перенесут; Аналитики не уверены, что игра находится в стадии альфа-тестирования

GTA 6, скорее всего, будет отложена и выйдет не раньше конца 2025 года. По крайней мере, так считают аналитики Bank of America, основываясь на послужном списке Rockstar, когда дело доходит до фактического запуска игр после упоминания первоначального выпуска в дебютных трейлерах. Кроме того, аналитики заявили, что дебютный трейлер запуска , представленный ранее на этой неделе, не содержал достаточно элементов, которые убедили бы их в том, что GTA 6 находится на стадии альфа-тестирования. Кроме того, в трейлере не упоминалось и о выпуске ПК-версии.

Судя по всему, после выхода (безумно популярного) трейлера несколько дней назад банк снизил рейтинг Take-Two, так как предположил, что выпуск GTA 6 к концу 2025 года более вероятен.

«Дебютный трейлер GTA 6, хотя и был захватывающим, не содержал элементов, которые убедили бы нас в том, что игра находится на стадии альфа-тестирования», — заявили аналитики Омар Дессуки и Артур Чу. Более того, в нем не упоминается версия для ПК».

Насколько нам известно, издатель Take-Two планирует выпустить игру в начале 2025 года (с января по март), но слухи уже предполагают, что релиз игры запланирован на следующий год. Еще в августе этого года Take-Two намекнула на выход игры не позднее марта 2025 года, упомянув «новые рекордные уровни операционных показателей в следующем финансово году и в последующий период».