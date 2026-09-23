Бесплатные футболки GTA 6 с Tokyo Game Show уже перепродают за сотни долларов

Футболки с символикой GTA 6, которые бесплатно раздавали посетителям Tokyo Game Show 2026, уже появились на площадках для перепродажи по цене в несколько сотен долларов.

Получить мерч можно было после участия в специальном иммерсивном показе GTA 6 на стенде игры. Посетителям показывали расширенный трейлер, ранее выпущенный на Netflix, но дополнили его объёмным звуком и 4D-эффектами, синхронизированными с происходящим на экране. Из-за высокого спроса стенд пришлось закрыть уже через 10 минут после начала мероприятия, поскольку он достиг максимальной вместимости.

Выданные PlayStation футболки быстро оказались на вторичном рынке. На eBay уже можно найти несколько объявлений с ценами примерно от $140 до $200. Другой бесплатный мерч с логотипом GTA 6, включая наклейки и карабины с площадки Rockstar, перепродают примерно за $30–40.

Подобная ситуация не нова для крупных игровых франшиз: эксклюзивный бесплатный мерч нередко становится добычей перекупщиков, которые затем пытаются заработать на высоком спросе. В случае GTA 6 ажиотаж вокруг игры лишь усиливает интерес к ограниченным сувенирам с мероприятий.