Бонус Vintage Vice City, предназначавшийся исключительно для оформивших предзаказ GTA 6, теперь доступен и другим игрокам — но уже за отдельную плату.

GTA 6 уже принесла огромную выручку и разошлась миллионными тиражами. Игра продолжит приносить доход, а GTA Online 2 станет ещё одним источником огромной прибыли для Take-Two. Дополнительную выручку компания может получить благодаря продаже ранее бесплатного набора Vintage Vice City.

Бонус за предзаказ GTA 6 теперь продаётся на PS5 и Xbox Series X|S.

Оформившие предзаказ GTA 6 получили эксклюзивный набор Vintage Vice City Pack. В него входят различные бесплатные косметические предметы и бонусы, призванные сделать пребывание в Вайс-Сити приятнее.

Бонусы за предзаказ обычно побуждают игроков приобрести игру заранее, зачастую из страха упустить эксклюзивное содержимое. Однако теперь получить эти награды могут и те, кто не оформлял предзаказ: они появились в магазинах PlayStation и Xbox.

Набор Grand Theft Auto VI: Vintage Vice City Pack предлагается на PS5 и Xbox Series X|S за 4,99 доллара.

В состав Vintage Vice City Pack входят:

Седан Vapid Stanier 1955 года.

Гараж в Оушен-Бич.

Наряды.

Причёски.

Раскраска для оружия.

Это вызывает закономерный вопрос: какой смысл предлагать эксклюзивный бонус за предзаказ, если всего через несколько дней после выхода игры его без предупреждения начинают продавать всем желающим?