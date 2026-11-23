Бонус Vintage Vice City, предназначавшийся исключительно для оформивших предзаказ GTA 6, теперь доступен и другим игрокам — но уже за отдельную плату.
GTA 6 уже принесла огромную выручку и разошлась миллионными тиражами. Игра продолжит приносить доход, а GTA Online 2 станет ещё одним источником огромной прибыли для Take-Two. Дополнительную выручку компания может получить благодаря продаже ранее бесплатного набора Vintage Vice City.
Бонус за предзаказ GTA 6 теперь продаётся на PS5 и Xbox Series X|S.
Оформившие предзаказ GTA 6 получили эксклюзивный набор Vintage Vice City Pack. В него входят различные бесплатные косметические предметы и бонусы, призванные сделать пребывание в Вайс-Сити приятнее.
Бонусы за предзаказ обычно побуждают игроков приобрести игру заранее, зачастую из страха упустить эксклюзивное содержимое. Однако теперь получить эти награды могут и те, кто не оформлял предзаказ: они появились в магазинах PlayStation и Xbox.
Набор Grand Theft Auto VI: Vintage Vice City Pack предлагается на PS5 и Xbox Series X|S за 4,99 доллара.
В состав Vintage Vice City Pack входят:
- Седан Vapid Stanier 1955 года.
- Гараж в Оушен-Бич.
- Наряды.
- Причёски.
- Раскраска для оружия.
Это вызывает закономерный вопрос: какой смысл предлагать эксклюзивный бонус за предзаказ, если всего через несколько дней после выхода игры его без предупреждения начинают продавать всем желающим?
Ну так основная аудитория гта это вот эти на фото, не грех таких еще раз развести))
Дешево, берём
Прошу проявить понимание, нищая контора Рокстар не может позволить себе раздавать бонусный цифровой мусор за просто так
Продолжают стричь баранов XD
Буквально за воздух уже бабло хотят XD
чем отличаются рабы от сонибоем? рабам хотя бы не нравится ,что им приходится рабствовать