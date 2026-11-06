Без фирменных алгоритмов Rockstar размер GTA 6 на SSD консолей мог превысить полтерабайта

Реальный объем несжатых данных Grand Theft Auto VI без оптимизации от Rockstar мог бы превысить 400 ГБ, считает известный датамайнер Tex2. Данная цифра является гипотетической и отражает чистый объем исходных графических, пространственных и аудиоресурсов грядущего экшена.

Удержать вес в приемлемых рамках Rockstar Games удается благодаря внутренним методам оптимизации. Главными факторами экономии дискового пространства выступают компрессия файлов внутри фирменного формата RPF и переход на более эффективные аудиокодеки, без которых размер тайтла увеличился бы вдвое.

Стоит отметить, что указанные 400 ГБ являются исключительно теоретической величиной. Официально заявленный размер предзагрузки составляет до 212 ГБ в зависимости от целевой платформы, и именно на этот показатель игрокам следует ориентироваться.

Старт предзагрузки запланирован на 10 ноября. В европейском регионе скачивание на Xbox Series X|S начнется в 01:00 по центральноевропейскому времени (CET), а на PlayStation 5 — в 00:00 по местному времени. Официальный релиз Grand Theft Auto VI на обеих платформах состоится 19 ноября 2026 года.