Без новых GeForce, но на вершине: Nvidia стала компьютерным брендом 2026 года по версии TechRadar

Редакция TechRadar подвела итоги ежегодной премии Product of the Year Awards 2026, в рамках которой журналисты и редакторы издания выбрали лучшие устройства, технологии и компании почти в 100 категориях. Звание «Компьютерный бренд года» (Computing Brand of the Year) досталось Nvidia — причём компания получила его, не выпустив за весь год ни одной новой потребительской видеокарты.

В TechRadar отметили, что Nvidia вновь удалось оказать огромное влияние на компьютерную индустрию. Помимо продолжающегося бума искусственного интеллекта, в котором компания играет одну из центральных ролей, редакция отдельно выделила развитие её игровых и вычислительных технологий.

Одним из главных достижений Nvidia в 2026 году стала DLSS 4.5. По мнению TechRadar, новая версия технологии заметно улучшила качество изображения при масштабировании, а также принесла поддержку 6X Multi Frame Generation, позволяющую генерировать до пяти дополнительных кадров между двумя традиционно отрисованными. В издании считают, что технология способна особенно заметно улучшить производительность на менее мощных видеокартах.

Более того, в той же редакционной премии DLSS 4.5 отдельно получила награду Gaming Innovation of the Year — «Игровая инновация года». TechRadar похвалил качество изображения и отметил, что в некоторых поддерживаемых играх разницу между режимами Quality и Performance стало трудно заметить при обычной игре.

Ещё одной причиной победы Nvidia стал RTX Spark — основанный на архитектуре Arm однокристальный компьютер, который TechRadar рассматривает как попытку компании конкурировать с процессорами Apple серии M, прежде всего в творческих задачах и при локальной работе с искусственным интеллектом.

Редакция также упомянула неоднозначно встреченную DLSS 5. Несмотря на споры, возникшие после её анонса, в TechRadar считают, что со временем технология смогла убедить по крайней мере часть первоначально настроенных скептически обозревателей.

Интересно, что мнение редакции TechRadar и аудитории издания в этом году разошлось. В отдельной премии Readers' Choice Awards 2026, победители которой определялись исключительно голосованием читателей, лучшим компьютерным брендом года стала Apple. При этом Nvidia и там не осталась без награды: читатели признали DLSS 4.5 лучшей компьютерной инновацией года, отдельно отметив улучшенное качество изображения, Dynamic Multi Frame Generation и режим 6X Frame Generation.

Таким образом, Nvidia удалось получить одну из главных компьютерных наград TechRadar в необычный для компании год: новых потребительских GeForce она не представила, однако редакция сочла развитие DLSS, ИИ-направления и новых вычислительных платформ достаточным, чтобы поставить компанию выше остальных компьютерных брендов 2026 года.