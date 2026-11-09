Безумие вокруг GTA 6 вышло на новый уровень - онлайн трансляции загрузки игры превысил 24 тысячи человек

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI достиг необычных масштабов. Более 24 тысяч человек одновременно наблюдали за прямой трансляцией, посвящённой предварительной загрузке игры на PlayStation 5. При этом зрители смотрели не игровой процесс, а обычное скачивание файлов. Общее количество просмотров трансляции на момент публикации уже превысило 698 тысяч, что лишний раз подчёркивает невероятный интерес к долгожданному релизу Rockstar Games.

Трансляцию на YouTube проводил популярный блогер TGG, специализирующийся на серии Grand Theft Auto. Во время эфира он показывал процесс установки GTA VI на консоль, а зрители активно общались в чате.

Столь необычный интерес к обычной загрузке GTA VI вызвал бурные обсуждения среди игроков. Одни удивились тому, что тысячи людей готовы наблюдать за скачиванием файлов, другие объяснили происходящее невероятным ажиотажем вокруг долгожданного релиза.

Напомним, что предварительная загрузка GTA VI начинается 10 ноября, позволяя владельцам предзаказа заранее скачать файлы игры. Первыми доступ к загрузке получили игроки из Новой Зеландии на PlayStation 5, поскольку в этом регионе новый день наступает раньше, чем в большинстве других стран. Однако запустить её можно будет только после официального выхода, запланированного на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.