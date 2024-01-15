Безумные пародии и горячий косплей: как трейлер GTA 6 вдохновляет фанатов

С выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6 прошло больше месяца — его опубликовали в ночь с 4 на 5 декабря 2023 года. Видео уже собрало свыше 167 млн просмотров и 11 млн лайков. За прошедшее время фанаты игры подключили фантазию и вдоволь поэкспериментировали с дебютным роликом. Вот что у них получилось.

Трейлер воссоздают в других играх серии GTA

Самый логичный шаг со стороны фанатов — попытаться воссоздать видеоряд трейлера с использованием кадров предыдущих выпусков франшизы GTA. Геймеры перебрали все основные части серии — Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5 (не один раз) и GTA Online. В каждой из них авторы роликов старались выбрать сценки и локации, наиболее похожие на те, что показали в GTA 6.

San Andreas

У каждого получилось по-своему забавно и подчас безумно. Например, Нико Белик в GTA 4 ходил скрюченным в три погибели, а трейлер GTA Online наводнили толпы игроков. Почему-то меньше всего пользовалась популярностью GTA 3: ролики на ее основе получились неудачными.

Косплей

В трейлере GTA 6 появилось не так много персонажей, но зато их уже активно косплеят. Например, девушка с ником Boring-Ad8105 перевоплотилась в Люсию — главную героиню игры. Образ понравился геймерам: многие в комментариях пожелали «стать ее Джейсоном» (второй протагонист будущего экшена).

Успехом пользовались и персонажи, лишь мельком показанные в ролике. Например, «красотка в купальнике» (ходят теории, что это тоже Люсия). Ее образ воссоздала российская модель Ника Холландова, также известная как Nikawuw. Девушка опубликовала в соцсетях несколько фотографий, чем искренне порадовала поклонников.

Nikawuw также изобразила «девушку в грязи», появившуюся в трейлере лишь на пару секунд.

Этот же образ примерила на себя и американская косплеерша PeachJars — ее вариант за несколько дней собрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Трейлер воссоздают в других играх

Фанаты GTA 6 решили не ограничиваться воссозданием трейлера в других выпусках франшизы и попробовали спародировать видеоряд в самых разных играх. Например, Minecraft: если уж в этой песочнице можно создавать целые города и фэнтези-миры, почему бы не перенести в нее и трейлер горячо ожидаемого экшена. Правда, автору видео пришлось пользоваться спецэффектами из-за ограничений виртуального конструктора.

Некоторые версии получились практически издевательскими: их создатели выбрали игры, которые меньше всего ассоциируются с серией GTA. Например, Roblox, The Sims 4 или Garry’s Mod.

The Sims 4

Другие игроки решили ударить по ностальгии: один фанат воссоздал ролик в The Elder Scrolls 3: Morrowind, другой представил, как бы трейлер выглядел на старых консолях: например, первой PlayStation.

Ролик в стиле PlayStation 1

Впрочем, некоторые геймеры постарались использовать для творчества наиболее подходящие по тематике игры — Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и даже Driver 3, которую некогда считали потенциальной «убийцей GTA».

Эксперименты с нейросетями

Некоторые игроки не удовлетворились тем, что Rockstar Games показала в трейлере GTA 6, и воспользовались нейросетями, чтобы «увидеть» чуть больше. В частности, один энтузиаст при помощи ИИ «расширил» рамки ролика, чтобы выяснить, что могло остаться за кадром. Другие игроки попробовали раздеть женских персонажей.

Один из пользователей решил проверить, насколько точно нейросеть сможет воссоздать трейлер. Автор использовал сразу несколько ИИ-генераторов, через которые прогонял описания каждой сцены ролика GTA 6. Получилась своеобразная альтернативная версия дебютного видео игры.

Пародии и эксперименты в реальной жизни

Наконец, некоторые игроки просто пародировали трейлер в реальности. Справедливо рассудив, что безумствам, показанным в ролике, можно найти соответствующее отражение в нашем мире, геймеры сделали видео о странах — Румынии, Турции, Индии и других. Конечно, фанаты не забыли и о России, причем отдельный трейлер посвятили курортной «столице» страны — Сочи.

Одной из самых впечатляющих пародий стало видео, созданное целиком при помощи конструктора LEGO. Автор YouTube-канала World of Shrimpy снял ролик в стиле покадровой анимации: он передвигал блоки, фотографировал и повторял процесс. Всего он сделал свыше 3 тысяч кадров, но не раскрыл, сколько фигурок пришлось при этом задействовать. Также энтузиаст опубликовал сравнение своей версии с официальным трейлером.

Это не единственные эксперименты, на которые пошли фанаты игры. К примеру, житель Майами Джоэл Франко сравнил локации GTA 6 с реальными местами Флориды. А ютубер Мэтт Пилз запустил трейлер на старых телевизорах 2002 и даже 1956 годов выпуска.

Учитывая, что с момента выхода трейлера прошло чуть больше месяца, а сама GTA 6 выйдет не раньше 2025 года, можно ждать еще много необычных пародий и фанатского творчества.