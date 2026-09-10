Благодаря Grand Theft Auto 6 число подписчиков Netflix за 6 часов выросло на 100 тысяч человек

27 августа Netflix получил эксклюзивное право на показ расширенного геймплея Grand Theft Auto 6. В общий доступ ролик выложили только через 6 часов - и только за это время в США на платформу подписались более 100 тысяч человек. По данным Ampere Analysis, это третий по силе приток подписчиков на Netflix в 2026 году.

Больше подписчиков за один показ привлекли только финал "Очень странных дел" и бой MMA между Рондой Роузи и Джиной Карано. При этом геймплейный ролик GTA 6 обошел почти все прямые спортивные трансляции Netflix в этом году.

Превью также вернуло на платформу тех, кто давно ее не открывал. Более 5% зрителей, которые не пользовались Netflix 30 дней, вернулись именно ради этого показа, а уже потом смотрели другой контент. По данным Ampere, это самый высокий показатель возвращения аудитории среди всех сериалов и фильмов на платформе за этот период.

За четыре дня расширенное превью GTA 6 набрало на Netflix 31,1 млн просмотров. По данным Sensor Tower, мобильная аудитория Netflix в США выросла на 35% за час, а веб-трафик - на 125%. В Великобритании, по данным Nielsen IQ, после превью продажи консолей PlayStation выросли на 33%, а Xbox - на 34%.

Ampere отмечает: хотя игровое подразделение Netflix делает ставку на мобильные игры, платформа может привлекать аудиторию крупных AAA-проектов через эксклюзивные превью, трейлеры и адаптации таких франшиз, как Cyberpunk и The Witcher. Старший аналитик Ampere Analysis Кэти Холт заявила:

Netflix, возможно, не сможет напрямую конкурировать с крупнейшими AAA-франшизами, но он может бороться за внимание вокруг них. Трейлеры, анонсы и адаптации дают Netflix способ войти в игровую культуру, не владея самими играми. GTA 6 - особенно яркий пример, учитывая масштаб франшизы и ожидание вокруг ее запуска.

Старший менеджер по исследованиям Луиза Вулдридж добавила:

Более 100 тысяч регистраций за шестичасовое эксклюзивное окно показывают притягательную силу крупного игрового события. Для Netflix это также способ конкурировать с YouTube за внимание геймеров и возвращать на платформу ушедших зрителей.