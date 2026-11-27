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Фёдор Емельяненко возглавил первую волну рейтингов бойцов в дополнении PRIDE FC для EA Sports UFC 6
Благодаря рекордному запуску GTA VI общее число просмотров серии на YouTube приблизилось к 1 триллиону
Дени Вильнёв был "глубоко разочарован" решением Disney выпустить "Мстителей: Судный день" одновременно с "Дюной 3"
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Анонсирована приключенческая головоломка Blokkan: Secret of the Walking City
Авторы Hollow Knight представили The Botanist and The Translator - детективное приключение о тайнах инопланетной флоры
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Пользователь обнаружил, что Microsoft Paint потребляет 1,2 ГБ оперативной памяти даже при создании простейших рисунков
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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