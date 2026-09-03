Блогер проехался по местам из официального геймплея GTA 6 и сравнил игру с реальным Майами

Первый геймплей GTA 6 успешно просмотрен наверняка уже большинством геймеров мира, о чем красноречиво говорят рекордные просмотры. Теперь пришло время сравнить, насколько аутентичным получился взгляд на живой мир у разработчиков из Rockstar Games.

Американский видеоблогер Джоэл Франко лично посетил ключевые точки Майами из недавней 27-минутной презентации. В своем расследовании он сопоставил более двадцати реальных локаций с кадрами из игры. Автор повторил маршруты героев по дамбам Venetian Causeway и MacArthur Causeway. В игре эти магистрали сузили, а расстояния между мостами сократили для динамики поездок.

Многие городские объекты перенесены в игру с удивительной точностью. В демонстрации можно узнать полицейский департамент Майами-Бич, старую ратушу и музей искусств The Bass. Знаменитый бар на крыше Juvia появится в боевике под созвучным названием Fluvia. В реальности это заведение закрылось еще в 2023 году. Дом с балконом Люсии тоже не дожил до наших дней: его снесли три года назад.

Некоторые здания разработчики сознательно переместили ради эффектных ракурсов. Высотку Jade Ocean перенесли на 10 километров южнее, прямо к побережью Майами-Бич. Именно с крыши этого элитного кондоминиума Люсия совершает прыжок с парашютом.

Также блогер заметил важную деталь. Rockstar проводила основную разведку локаций еще до пандемии. Из-за этого схема дорожного движения на части улиц осталась прежней, хотя в реальном городе ее уже успели изменить.

Впечатляет не только внешнее сходство мегаполиса, но и богатство его интерактивных возможностей. Напомним, ранее сыгравший в закрытое демо блогер раскрыл десятки скрытых геймплейных механик симуляции открытого мира.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На ПК игра обещает выйти позже.