Блогер сыграл в закрытую демоверсию GTA 6 и раскрыл десятки скрытых геймплейных механик

Недавно Rockstar показала нам почти 30 минут реального геймплея ожидаемой GTA 6. Демонстрация игры вызвала настоящий восторг и массу споров среди геймеров, а кто-то, как оказалось, уже успел опробовать целых два часа игры. Этим визунчиком оказался контент-мейкер под ником MikeShowSha, который провел в игре целых два часа в компании главы разработки Rockstar North Роба Нельсона.

Этой короткой игровой сессии хватило, чтобы блогер испытал массу эмоций и успел подметить несколько интересных вещей в GTA 6. Например, в демке MikeShowSha столкнулся со случайным событием, которое, по признанию разработчиков, ни разу не выпадало им за долгие месяцы внутреннего тестирования. Ивент строился вокруг двух случайных грабительниц в масках, которые провалили налет на ювелирный магазин и оказались заперты внутри магазина. Игрок с напарником освободили незадачливых воровок, после чего сами успешно обчистили витрины. Хотя они могли просто пройти мимо или подождать прибытия полиции, чтобы посмотреть на их задержание.

По итогам этой игровой сессии блогер раскрыл следующие игровые детали GTA 6:

Вызов личного автомобиля больше не спавнит машину из воздуха — транспорт физически доставляет NPC-курьер, который после передачи ключей уезжает по делам на электросамокате.

Для угона старых авто используется отмычка и мини-игра со взломом зажигания, а для современных моделей потребуется приложение для клонирования ключей на смартфоне.

Машинам требуется топливо или зарядка, причем некоторые угнанные электрокары оснащены GPS-трекерами, от которых придется избавляться. В противном случае вас быстро объявят в розыск.

Полицейские запоминают внешность героев, их одежду, оружие и приметы машины. Камеры наблюдения на объектах фиксируют лица персонажей при незапланированных налетах.

В игре появился особый режим концентрации, позволяющий обнаружить патрульных, интерактивные двери, взрывчатку и уязвимости врагов, так как полицейские больше не отображаются на мини-карте постоянно.

Уйти от шести звезд розыска стало экстремально тяжело из-за неустанного преследования, а при стрельбе по колесам физика авто генерирует уникальные аварии без заготовленных скриптов.

Система «Криминального профиля» не дает сверхсил за выбор доброй или злой стороны, а отражает профессионализм выполненной работы.

Управление персонажами стало заметно плавнее, чем в RDR 2, а для бега больше не нужно непрерывно спамить кнопку спринта.

Герои могут набирать лишний вес от переедания или качаться в зале, причем физическую форму придется регулярно поддерживать.

В мире можно встретить неподготовленных полицейских, которые быстро выдыхаются при погоне за героем.

Люсия и Джейсон могут разорвать романтические отношения по ходу истории, оставшись исключительно криминальными партнерами.

Во время погонь между ними можно переключаться на лету, а также отдавать ИИ-напарнику команду ехать быстрее.

Личное кастомизированное оружие теперь хранится в багажнике автомобиля по аналогии с седельными сумками в RDR 2, поэтому при аресте конфискуются только пушки, подобранные в открытом мире.

В игре можно читать полноценные физические газеты и кормить уличных собак.

Судя по впечатлениям от двухчасовой демонстрации, Rockstar готовит беспрецедентный уровень симуляции живого мира, развивающий механики Red Dead Redemption 2 и поднимающий планку интерактивности на совершенно новую высоту. Как с этим миром справятся консоли и сами игроки, узнаем уже 19 ноября.