Bloomberg сообщил о выходе GTA 6 Online через год после релиза, но Джейсон Шрайер поспешил прояснить ситуацию

В новом видеоматериале Bloomberg Originals, посвящённом разработке Grand Theft Auto VI, прозвучала неожиданная информация о сроках запуска многопользовательского режима. В опубликованном видеоролике Bloomberg Originals утверждается, что полноценный многопользовательский режим GTA 6 появится лишь через год после выхода основной игры, то есть в 2027 году.

Заявление быстро разлетелось по Reddit, поскольку в создании материала участвовал известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ранее публиковавший расследование о разработке GTA 6. Некоторые предположили, что издание случайно раскрыло ещё не объявленные планы Rockstar Games.

Однако сам Шрайер появился в обсуждении на Reddit и прояснил ситуацию. По его словам, упоминание 2027 года отражает лишь ожидания сценариста видеоролика, а не инсайдерскую информацию о конкретных сроках выхода многопользовательского режима.

Примечательно, что ещё в октябрьском расследовании Bloomberg говорилось об ожидаемом запуске онлайн-составляющей GTA 6 в 2027 году. Однако Rockstar Games и Take-Two Interactive пока официально не объявляли дату её выхода. Таким образом, появившаяся в новом видеоролике информация не является подтверждением годичной задержки мультиплеера.