Согласно недавней статистике, собранной StreamsCharts, большинству фанатов, которые смотрят стримы по GTA 6, меньше 25 лет. Спустя 13 долгих лет GTA 6 наконец-то вышла. Долгожданный релиз Rockstar уже побил множество рекордов, и один из самых впечатляющих - то, что всего через 26 часов после глобального релиза GTA 6 стала самой популярной игрой за всю историю как на Twitch, так и на Kick.

Теперь, когда у игры было немного времени, чтобы «отлежаться», появляется все больше данных, в том числе информация о том, кто смотрит стримы с игрой. StreamsCharts, компания по анализу данных, изучающая стриминговые платформы, ориентированные на игры, обнаружила, что большинство зрителей трансляций GTA 6 - люди младше 25 лет.

Согласно статистике Streamlabs, 30,8% зрителей стримов по GTA 6 - это люди в возрасте от 20 до 24 лет, которые составляют основную часть аудитории игры на Kick, Twitch и YouTube. (К сожалению, StreamsCharts отмечает, что эти игроки учились в начальной школе, когда вышла GTA 5.) 16,8% зрителей - в возрасте от 17 до 19 лет, а 8,5% - в возрасте до 16 лет. Вторая по численности возрастная группа, смотрящая трансляции GTA 6, - это зрители в возрасте от 25 до 29 лет. 11,6% зрителей - в возрасте от 30 до 34 лет, и с каждым годом их становится все меньше.

По данным StreamsCharts, подавляющее большинство зрителей - одинокие мужчины, что составляет 83,8% от общего числа. Это не значит, что девушки не смотрят, как стримеры играют в последнюю игру от Rockstar: 14% зрителей - женщины.

Неудивительно, что основную часть зрителей GTA 6 составляют жители США. Бразилия не сильно отстает, составляя 12,4 % от общей аудитории игры. За ней следуют Испания и Германия с показателями 6,9 % и 6,8 % соответственно.

После выхода GTA 6 количество просмотров некоторых игр также сократилось. По данным StreamsCharts, сильнее всего на Twitch упала популярность GTA 5, за ней следуют категория «Просто болтаем» и World of Warcraft.

Шумиха вокруг GTA в самом разгаре, и Rockstar зарабатывает на этом большие деньги. По имеющимся данным, всего за 24 часа компания заработала на игре ошеломляющие $3,79 миллиарда, что сделало ее самым успешным запуском в сфере развлечений за всю историю. Интернет-провайдер Comcast даже сообщил, что в день выхода игры у него был самый высокий трафик за всю историю, поскольку игроки скачивали игру на свои консоли, а PlayStation подтвердила, что GTA 6 стала самым успешным запуском игры в истории компании.