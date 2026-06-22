Больше 60% игроков считают, что GTA 6 может стоить дороже $70 - рынок уже готовится к новому ценовому рубежу

Новый опрос среди геймеров показал, что ожидания по цене Grand Theft Auto 6 заметно выходят за рамки привычного стандарта в $70. В голосовании, где приняли участие более 10 тысяч пользователей, лишь около 37% выбрали вариант стандартной цены для AAA-игр.
Самым популярным ответом стала отметка $80 — её поддержали около 40% участников. Ещё примерно треть опрошенных считает, что игра может подняться до $90, а почти каждый десятый участник голосования допустил, что GTA 6 будет стоить $100.
На фоне этих ожиданий особенно заметно, что официальной информации о цене от Rockstar Games и Take-Two Interactive пока нет. Однако сама тема уже активно обсуждается в сообществе — и во многом из-за того, что рынок постепенно сдвигается в сторону повышения цен на крупные релизы.
Отдельно подогревает ситуацию и тот факт, что GTA 6 уже называют потенциально самым масштабным развлекательным запуском в истории индустрии. В таких условиях любое изменение ценника может стать ориентиром для всей AAA-сферы: если проект действительно выйдет дороже привычных $70, это может закрепить новую планку для будущих блокбастеров.
Предзаказы на игру откроются уже 25 июня, но окончательная цена пока остаётся одной из главных интриг вокруг релиза.
Да какая разница сколько игра будет стоить, когда её спустя немного времени можно будет купить на Рутрекере))
Для будущих финансовых провалов разве что.
А че толку? Че они готовятся? Игр уровня GTA никто не делает больше в мире. Требуешь = Соответствуй.
Только рокстар может такой ценник выставлять, остальным трешоделам вилы.
Да вы за.али, про одни и те же цены посты писать