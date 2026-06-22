Больше 60% игроков считают, что GTA 6 может стоить дороже $70 - рынок уже готовится к новому ценовому рубежу

Новый опрос среди геймеров показал, что ожидания по цене Grand Theft Auto 6 заметно выходят за рамки привычного стандарта в $70. В голосовании, где приняли участие более 10 тысяч пользователей, лишь около 37% выбрали вариант стандартной цены для AAA-игр.

Самым популярным ответом стала отметка $80 — её поддержали около 40% участников. Ещё примерно треть опрошенных считает, что игра может подняться до $90, а почти каждый десятый участник голосования допустил, что GTA 6 будет стоить $100.

На фоне этих ожиданий особенно заметно, что официальной информации о цене от Rockstar Games и Take-Two Interactive пока нет. Однако сама тема уже активно обсуждается в сообществе — и во многом из-за того, что рынок постепенно сдвигается в сторону повышения цен на крупные релизы.

Отдельно подогревает ситуацию и тот факт, что GTA 6 уже называют потенциально самым масштабным развлекательным запуском в истории индустрии. В таких условиях любое изменение ценника может стать ориентиром для всей AAA-сферы: если проект действительно выйдет дороже привычных $70, это может закрепить новую планку для будущих блокбастеров.

Предзаказы на игру откроются уже 25 июня, но окончательная цена пока остаётся одной из главных интриг вокруг релиза.