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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 850 оценок

Больше 60% игроков считают, что GTA 6 может стоить дороже $70 - рынок уже готовится к новому ценовому рубежу

IKarasik IKarasik

Новый опрос среди геймеров показал, что ожидания по цене Grand Theft Auto 6 заметно выходят за рамки привычного стандарта в $70. В голосовании, где приняли участие более 10 тысяч пользователей, лишь около 37% выбрали вариант стандартной цены для AAA-игр.

Самым популярным ответом стала отметка $80 — её поддержали около 40% участников. Ещё примерно треть опрошенных считает, что игра может подняться до $90, а почти каждый десятый участник голосования допустил, что GTA 6 будет стоить $100.

На фоне этих ожиданий особенно заметно, что официальной информации о цене от Rockstar Games и Take-Two Interactive пока нет. Однако сама тема уже активно обсуждается в сообществе — и во многом из-за того, что рынок постепенно сдвигается в сторону повышения цен на крупные релизы.

Отдельно подогревает ситуацию и тот факт, что GTA 6 уже называют потенциально самым масштабным развлекательным запуском в истории индустрии. В таких условиях любое изменение ценника может стать ориентиром для всей AAA-сферы: если проект действительно выйдет дороже привычных $70, это может закрепить новую планку для будущих блокбастеров.

Предзаказы на игру откроются уже 25 июня, но окончательная цена пока остаётся одной из главных интриг вокруг релиза.

Индустрия
12
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Contra750

Да какая разница сколько игра будет стоить, когда её спустя немного времени можно будет купить на Рутрекере))

10
QuerulousLytton
если проект действительно выйдет дороже привычных $70, это может закрепить новую планку для будущих блокбастеров.

Для будущих финансовых провалов разве что.

8
AndreyStalker

А че толку? Че они готовятся? Игр уровня GTA никто не делает больше в мире. Требуешь = Соответствуй.

7
Майкл Скотт

Только рокстар может такой ценник выставлять, остальным трешоделам вилы.

5
Carissa7517

Да вы за.али, про одни и те же цены посты писать

4
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