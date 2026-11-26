Не так давно мы рассказывали о жуткой пасхалке в GTA 6. Во время исследования открытого мира за главным героем мог начать охоту безумный и, как казалось, абсолютно бессмертный NPC. И когда сообщество уже решило, что встреча с ним гарантирует неминуемую смерть главного героя, игроки довольно быстро разгадали внутренние механики события и нашли рабочий способ расправиться с монстром.

Странного бессмертного персонажа можно встретить в начальной локации Кирент. После переключения скрытого рубильника в здании компании «Бэджер» случайные пешеходы при наведении снайперской оптики начинали стремительно бежать на игрока, игнорируя выстрелы в упор и мгновенно убивая персонажа ударом со спины. Однако энтузиасты выяснили, что убить такого NPC вполне реально.

Как показали тесты пользователей соцсетей, неуязвимость и аномальная атакующая мощь NPC ограничены по времени. Они длятся ровно столько, сколько на фоне играет напряженная мистическая музыка — приблизительно 90 секунд. Если игроку удается переждать эту фазу агрессии, преследователь возвращается к состоянию обычного смертного человека. Пережить этот момент многим удалось на на вертикальной пожарной лестнице, где враг банально не может достать вас. Как только зловещая музыка стихает, противник теряет неуязвимость и его можно спокойно расстрелять, сбить с ног или сбросить с высоты.

Более того, разработчики из Rockstar Games явно задумали это испытание как проверку на выносливость с ценным призом. Если с рядовых прохожих в штате Леонида выпадают лишь скромные копейки, то с поверженного сталкера гарантированно падает солидная пачка наличных в размере $2000.

В итоге пугающая городская легенда, наводившая ужас на игроков в первые дни после релиза, превратилась в удобный способ обогащения. Теперь пользователи намеренно вызывают «бессмертного», чтобы переждать таймер и забрать легкую награду.