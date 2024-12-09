"Больше нельзя никого оскорблять": GTA 6 может утратить главную фишку серии - провокационный юмор

По данным журналиста Джейсона Шрайера из Bloomberg, Grand Theft Auto VI рискует стать менее провокационной по сравнению с предыдущими играми серии. Rockstar Games, известная своей сатирической и шокирующей подачей, сменила вектор развития игры. Теперь разработчики стремятся соблюдать современные стандарты инклюзивности, избегая контента, который может задеть трансгендерных людей и другие меньшинства. Об этом сообщается в недавнем отчёте Bloomberg.
Сценаристы получили указания быть "менее агрессивными" в своих шутках и сюжетах, что вызывает тревогу у фанатов, привыкших к дерзкой сатире и острой иронии над обществом — фирменным стилем серии. В новой части игрокам предложат двух главных героев — мужчину и женщину, вдохновлённых историей преступной пары Бонни и Клайда.
Как отмечает Джейсон Шрайер, игра находится в разработке уже более десяти лет, но полноценное производство началось только после выхода Red Dead Redemption 2 в 2018 году. Несмотря на многочисленные срывы внутренних дедлайнов, релиз игры всё ещё запланирован на 2025 год. Помимо сюжетного режима, GTA VI предложит масштабный онлайн-режим с микротранзакциями, аналогичный GTA Online.
Изменения в подходе Rockstar связаны с внутренними реформами компании после скандалов, связанных с токсичной рабочей культурой и переработками при создании RDR2. Однако такая "сдержанность" вызывает вопросы: сможет ли GTA VI сохранить свою уникальную критику общества, которая сделала серию культовой? Слишком жёсткая цензура может оттолкнуть часть фанатов, хотя масштаб франшизы вряд ли серьёзно пострадает.
Официальные же новости по игре могут появиться уже скоро в рамках предстоящей церемонии The Game Awards 2024.
Ясно... Игру в топку... Очередное DEI дерьмо.
Вот так просто поверишь какому-то вбросу? Ясно-понятно.
Роликов то нету... Та и прямой информации тоже. Мой комментарий отталкивается от написанного в новости... Если такового не будет, значит это прекрасно.
Это было ясно давно. Сразу после ухода Дэна Хаузера.
так у него голова нужна только для приёма в ротовое отверстие разные объекты, не более.
Ты мог бы обратить внимание что его коментарий имеет провокационный характера образ. И нужен исключительно для давление на нужный контингент сообщества playground которое за обе щёки его подержат. Что в целом сверху ты должен уже наблюдать. Виде +8 лайков на его коментарий.
А вот ты... а ты получил дизлайк. Причём от него же. Потому, что для него ты не достойный му... И его мнение выше твоего, ему в целом плевать что ты там говоришь.
Ему и так уже накидали в рот минусов. В 1 случае прокатило, даже какого чела с бабой на аватарке закидал минусами и постебался что у него бомбит. А в 2 посте не прокатило у него шутка про всем на срать про обнову на ММОРПГ. И ему в итоге на такую провокационный ответ напихали по самые гланды минусов. И напихают ещё если увидят его коментарий.
Такие дела. В одной ситуации не смог. Побежал поджав хвост писать коментарий про очередное LGBTQ. Какой славный у него план. Жаль не всегда внимательно многие смотрят.
Какому из вбросов нам не верить? Это даже барану понятно, что они сломались. Ухода хаузера достаточно, чтобы это понять. А если нет, то скринь этот коммент. На выходе еще раз убедишься.
Любая студия куда попадают фемки превращается в это
Параллельно при этом есть сообщения о том, что многие компании например Уолмарк(Одна из крупнейших сетей супермаркетов в штатах) наоборот отказываются от политики инклюзивности и даже закрывают подразделения куда нанимались эти консультанты. За ней многие крупные компании сделали аналогичное заявление. Связано это не только с колоссальной потерей прибыли но и стем, что выиграл Трамп а он сразу сказал, что подобную херню поддерживать не будет.
Так, что я бы раньше времени в паниковал. С одной стороны у Рокстар ещё не одной игры не было испорченной повесткой. С другой они канадцы а канада сейчас это столица инклюзивности по этому хер его знает вообще как тут карта ляжет.
Лично мне хватает скриншота из данной новости. Если бы Рокстары были испорчены повесткой они бы такую мадам в трейлер никогда в жизни не поставили.
Действительно, ведь у рокстар так много игр выходит и не одной с повесткой.
Это же гта 6, схавают любое и будут ещё защищать.
Никогда такого не было и вот опять : /
Нафига подстраиваться под каких-то "биомутантов", если они в это играть не будут даже?
// Олег Шахов
это можно слушать бесконечно, классика
Эх,было время...
https://www.youtube.com/watch?v=E_wQshtxETw
ох уж эта повесточка, ну раз над трансами шутить нельзя, зачем добавлять всю эту араву полов в игру, где их можно убивать7
И дебилу понятно то что можно было в 13 нельзя в 25. По ГТА5 для ПС5 знатно прошлись цензурой. Фапайте на графоний, он важнее)
А что, кто-то надеялся на другое? В GTA 6 будет куча шуток про Трампистов и консерваторов, зато ни одной про ЛГБТ, БЛМ или Феминизм! Я это еще лет 5 назад предвидел!
чего-то не помню чтоб в гта был провокационный юмор. если только в гта са на тему афроамериканского рэпа и над хиппи
Ну хз, мне кажется гта это глыба, и юмор им любой простят, а если не простят то ничего не сделают.
С другой сами разрабы хотят вообще этот юмор и смогут ли?
Им простят, просто сам вопрос уже устарел. Кому им? Фемкам на зп? А они умеют в юмор?
Ну любопытно будет посмотреть,что они придумают на этот раз.Как они выкрутятся.
Рокстар тоже хотят опозорится, чтоб быть как все?
Ещё раз повторю, вы трейлер хоть видели? Там оскорблений куча. Хватит нести эту тупую инфу.
Рокстар не из тех, кто прогнется под такое. Скандалы и с выходом прошлых частей были, и им было на это плевать, что и правильно.
ну сравни например бордерланс 1 и борделандс первый. персы по диалогам говорят совершенно разные вещи, пандора это аля метафора на совсем запустевший американский городок с деревенщиной, в третьем это подростковое хрючево,где даже злодеи это безмозглые подростки. это делали совершенно две разные команды. также будет и с гта
Тут не тот случай определённо. Не их уровень уже.
Вот эту, что на картинке и ей подобных так же нужно в срочном порядке "отредактировать" - отрезать лишнее, стереть объёмы, чтобы не дай Бог плоскогрудые и плоскозадые не почувствовали себя "задетыми". Да и прыщей на лице нарисовать побольше - мало ли.
печально если это так, значит ушла великая эпоха видеоигр на совсем, дермократия каким хвастались американцы умерла окончательно, никакой свободы слова и критики, лишь одно "правильное" мнение, тьфу на тебя капитал
юмор и сатира в основном были в играх по Бивису и Батхеду, Симпсонам, Южному парку, Гриффинах
Теперь за место шуток про мужские половые органы, будут шутки про женские.
Не думаю что Роки такие же дурачки как остальные... Может они на этот раз и не будут стебаться над петушьём, но и вряд ли будут пихать их тогда туда вообще.
Мне, например, эта срань не нужна в игре ни в каком виде..-ни в стёбе, ни в подлизывании им.
Я о том, что "подстроиться под повестку" именно для Роков может означать и просто -игнорировать их, не упоминая в игре.
[Это я говорю о конкретной повестке.. А не про мелочи по типу "Нельзя говорить слово Нигга", на которые Рокам насрать ]
да забейте уже на серию
Можете не выпускать это
Это было понятно когда показали бабу гг и не надо писать что раньше в серий уже были бабы гг
как раз раньше в серии баб не было по факту:)
в гта1 или в гта2 можно выбрать бабу
будет типа последнего сенсору значит пек-пек
Очень сомневаюсь что так будет. Конечно сверх отрыва не будет. Это не постал вам. Но вся суть серии игр от рокстар была именно в стёбе и высмеивании реальности того или иного времени. У них целом любая игра так или иначе быстрее карикатурное изображение нашей жизни. Нежели действительность.
Red Dead Redemption даже это серия у них не пытается быть серьёзной и действительно про дикий запад. Это быстрее кинцо с клеше виде ковбоев и бандитов. С приправой виде сюжета в стиле старых фильмов.
Что действительно стоит не доверять рокстар, это вера в продолжении чего либо. Ибо на их руках уже есть убитые будущие серии игр. Тот же Bully, который мог получиться не плохое продолжение. Но увы рокстар иначе считает. Даже ремастер не сделала.
Red Dead Redemption вполне ковбойская. Есть воспоминания, записанные в 30-х годах, первые фильмы, фото