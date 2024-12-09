"Больше нельзя никого оскорблять": GTA 6 может утратить главную фишку серии - провокационный юмор

По данным журналиста Джейсона Шрайера из Bloomberg, Grand Theft Auto VI рискует стать менее провокационной по сравнению с предыдущими играми серии. Rockstar Games, известная своей сатирической и шокирующей подачей, сменила вектор развития игры. Теперь разработчики стремятся соблюдать современные стандарты инклюзивности, избегая контента, который может задеть трансгендерных людей и другие меньшинства. Об этом сообщается в недавнем отчёте Bloomberg.

Сценаристы получили указания быть "менее агрессивными" в своих шутках и сюжетах, что вызывает тревогу у фанатов, привыкших к дерзкой сатире и острой иронии над обществом — фирменным стилем серии. В новой части игрокам предложат двух главных героев — мужчину и женщину, вдохновлённых историей преступной пары Бонни и Клайда.

Как отмечает Джейсон Шрайер, игра находится в разработке уже более десяти лет, но полноценное производство началось только после выхода Red Dead Redemption 2 в 2018 году. Несмотря на многочисленные срывы внутренних дедлайнов, релиз игры всё ещё запланирован на 2025 год. Помимо сюжетного режима, GTA VI предложит масштабный онлайн-режим с микротранзакциями, аналогичный GTA Online.

Изменения в подходе Rockstar связаны с внутренними реформами компании после скандалов, связанных с токсичной рабочей культурой и переработками при создании RDR2. Однако такая "сдержанность" вызывает вопросы: сможет ли GTA VI сохранить свою уникальную критику общества, которая сделала серию культовой? Слишком жёсткая цензура может оттолкнуть часть фанатов, хотя масштаб франшизы вряд ли серьёзно пострадает.

Официальные же новости по игре могут появиться уже скоро в рамках предстоящей церемонии The Game Awards 2024.