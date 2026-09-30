Большие женские попы, размер груди и деформация мышц: в сети активно обсуждают анатомию персонажей в GTA 6

Вчера вечером вышла статья от Game Informer, где были подтверждены новые подробности и опубликованы свежие скриншоты долгожданной GTA 6. Среди всех продемонстрированных материалов особое внимание геймеров привлек кадр с залитого солнцем пляжа, на котором можно во всех деталях рассмотреть анатомию тел игровых персонажей. Именно этот снимок привел в восторг пользователей социальных сетей и стал поводом для новых бурных обсуждений.

Журналисты подствердили, что Rockstar Games применила революционный подход к генерации жителей штата Леонида. Разработчики отказались от повторяющихся шаблонных фигур. В GTA6 NPC отличаются не только ростом и комплекцией, но и локальным распределением массы тела — от выраженного мышечного тона до естественных объемов в области груди, живота и ягодиц.

Тела персонажей наделены уникальными микродеталями. Изучив только один снимок на пляже игроки обнаружили проработанные родинки, веснушки и следы загара. Это все потверждаеся коментарием разработчико в материале Game Informer, где также сообщается о проработке причесок и аутентичных татуировок.

Главным же объектом внимания для фанатов стала динамическая деформация мышц и кожи. На завирусившемся скриншоте с главными героями энтузиасты разглядели анатомически точное натяжение мышц при наклоне корпуса, рельеф межреберных мышц и естественные складки кожи. Блогер под ником videotech отметил невероятный уровень проработки мускулатуры, а его публикация с приближенным фрагментом кадра собрала сотни тысяч просмотров за считанные часы.

Пользователи шутят, что пляжи Вайс-Сити в Grand Theft Auto 6 выглядят «на 100% достоверно по отношению к реальному Майами» и напоминают современную съемочную площадку соцсетей. Многие игроки сошлись во мнении, что столь дотошное внимание к физиологии, вплоть до отображения потовых желез и анатомических изгибов, демонстрирует очередной технологический скачок студии после феномена RDR 2.