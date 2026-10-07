Большой успех для Xbox: стриминг GTA 6 будет эксклюзивом сервиса Cloud Gaming, в том числе на ПК

Учитывая тесные отношения между Rockstar и Sony в вопросах маркетинга Grand Theft Auto 6, последние новости стали настоящим сюрпризом. Аша Шарма подтвердила сотрудникам, что Microsoft готовит нечто поистине уникальное для GTA 6.

В материале Тома Уоррена для The Verge сообщается, что гигант из Редмонда станет единственным провайдером, предлагающим возможность стриминга Grand Theft Auto 6. Хотя пока неясно, имеет ли соглашение конкретный срок действия, слова инсайдера указывают на то, что стриминг GTA 6 будет доступен исключительно владельцам копии игры для Xbox Series X/S, у которых есть доступное время для игры в Xbox Cloud Gaming. Стоит отметить, что этот облачный сервис больше не является безлимитным для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate; теперь он включает фиксированное количество часов, а дополнительное время пользователи могут докупить в магазине.

Анонс прозвучал в период трансформации сервиса Microsoft и может придать ему мощный импульс, поскольку одна копия игры позволит запускать стриминг на ПК — разумеется, при условии, что пользователь приобрел необходимое игровое время или подписку для запуска проекта Rockstar таким способом.

Таким образом, на данный момент играть в GTA 6 через облако с помощью подписки PlayStation Plus Premium, похоже, невозможно; владельцам PlayStation Portal потребуется консоль для физического запуска игры, чтобы затем транслировать её.