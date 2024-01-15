Босс Rockstar слил информацию о GTA 6 еще в 2013 году, но никто не заметил

Редко какая видеоигра вызывает такое сильное ожидание в игровом сообществе, как долгожданная Grand Theft Auto 6. В последние годы интернет пестрит слухами и утечками, связанными с грядущим блокбастером.

Rockstar Games, студия, стоящая за культовой серией, всегда строго следила за безопасностью своих проектов. Тем не менее, утечки постоянно попадают в поле зрения.

Последнее открытие, взбудоражившее любопытство GTA-сообщества, — старый внутренний документ, якобы написанный Сэмом Хаузером, сооснователем Rockstar Games. Этот документ, датируемый 2013 годом, недавно всплыл на поверхность, возобновив дискуссии и спекуляции о долгожданной GTA 6.

Документ, ставший достоянием общественности благодаря сабреддиту GamingLeaksandRumours, привлек интерес благодаря своему подробному содержанию. Документ раскрывает несколько аспектов планов Rockstar, включая отмененные однопользовательские DLC для GTA V, ранние планы по Red Dead Redemption 2, намеки на потенциальную игру Bully и интригующие подробности о GTA 6.

Одним из самых интересных аспектов утечки является предположение о том, что GTA 6 может вернуться к Vice City, хотя и в современном виде. В документе содержится загадочная ссылка: "Майами, что нового?". Это намекает на то, что Rockstar рассматривала возможность создания обновленного Vice City еще в 2013 году.

Однако не все элементы в просочившемся документе считаются одинаково достоверными. Некоторые аспекты, такие как упоминание казино в Вегасе 1970-х годов, заснеженная местность, вдохновленная Чикаго или Детройтом, и включение Мехико, были восприняты игровым сообществом скептически. Ожидается, что карта GTA 6 будет обширной, но не все из этих мест могут попасть в финальную версию игры.

Что делает эту утечку еще более интригующей, так это время. Учитывая, что GTA V вышла в 2013 году, удивительно предположить, что Rockstar Games могла задумываться о GTA 6 в то время. Студии-разработчики игр часто планируют будущее, но прозорливость, проявленная в этом документе, поражает воображение.

Достоверности утечке добавляет тот факт, что бывший разработчик Rockstar Оббе Вермей (Obbe Vermeij) недавно поделился инсайдерской информацией, которая совпадает с некоторыми деталями утечки. Такое совпадение информации еще больше разожгло любопытство среди энтузиастов GTA.

В то время как шумиха вокруг GTA 6 не утихает, геймеры и фанаты стремятся заглянуть в прошлое, чтобы найти хоть какие-то подсказки о том, что Rockstar Games приготовила для следующей части. Несмотря на то, что этот утечка документа дает дразнящий взгляд на то, что могло бы быть, необходимо проявлять осторожность и помнить, что не все утечки оказываются точными. Тем более, что с 2013 года многое могло изменится.